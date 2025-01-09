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乍得总统穆罕默德会见王毅

2025年01月09日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社恩贾梅纳1月8日电  （记者王泽）当地时间2025年1月8日，乍得总统穆罕默德在恩贾梅纳会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

　　穆罕默德请王毅转达对习近平主席诚挚问候和崇高敬意。穆罕默德表示，习主席是富有远见卓识的大国领导人，带领中国实现经济腾飞，在国际舞台上发挥重要作用。祝贺中方成功举办中非合作论坛北京峰会，推动中非关系实现重大发展。中国对非合作始终秉持相互尊重、平等互利，富有成果，感谢中方长期以来为非洲特别是乍得发展提供的支持。中国是乍得重要的战略伙伴和值得信赖的朋友，两国关系已成为相互尊重、互利共赢的典范。乍得坚定支持中国维护领土完整、实现国家统一，反对干涉内政。中国致力于维护世界公平正义，为解决热点问题发挥着建设性作用，乍得愿同中方加强沟通协调，捍卫共同立场，维护共同利益。

　　王毅转达习近平主席对穆罕默德的亲切问候。王毅说，阁下就任后，首访域外国家即选择赴华出席中非合作论坛北京峰会，取得圆满成功，也为峰会成功作出贡献。两国元首共同将双边关系提升为战略伙伴关系，中乍合作进入新的阶段。中国一贯主张国家不分大小强弱一律平等，反对一切强权霸凌和单边主义，愿同乍得加强战略协调，继续坚定相互支持。中方赞赏乍得坚持独立自主，走出符合自身国情的发展振兴之路。愿同乍方一道，积极落实两国元首达成的重要共识和北京峰会成果，加强治国理政经验交流，通过理念认同夯实政治互信，全方位拓展互利合作，为乍得发展振兴提供助力，携手构建新时代全天候中非命运共同体。

　　穆罕默德就中国西藏地震向中国政府和人民表示诚挚慰问。

　　当日，王毅还会见了乍得总理哈里纳，同乍得外长库拉马拉举行会谈。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月09日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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