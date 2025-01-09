亚当·萨姆·巴拉兹

2024年是匈牙利同中国建交75周年，2025年是欧盟同中国建交50周年。这些重要历史时刻为思考匈中、欧中关系提供了契机。

2024年5月，习近平主席对匈牙利进行国事访问，两国关系提升为新时代全天候全面战略伙伴关系，开启了双边关系新篇章。半年多来，匈中合作与友谊持续深化。

加强匈中之间的联系并促进东西方更广泛合作，为双方提供了互利共赢良机。匈牙利充分认识到对华合作潜力，2015年成为第一个同中国签署共建“一带一路”政府间合作文件的欧洲国家。两国之间的合作几乎涵盖了共建“一带一路”各领域，投资、贸易、旅游、教育、文化等各领域合作成果越来越多。

匈牙利持续推进互联互通建设，努力成为连接东西方的桥梁。很多中国大企业选择匈牙利作为地区总部所在地。电动汽车制造商比亚迪在匈牙利塞格德市建设该公司在欧洲的第一家工厂，有望于2025年投产。中国企业带来的资金和先进技术提升了匈牙利企业的竞争力。

通过促进东西方之间的对话与交流，匈牙利为整个欧盟经济发展作出积极贡献。由于匈牙利的前瞻性政策，欧洲汽车制造业所需的零部件可以很便捷地由本地工厂供应。位于匈牙利德布勒森的宝马工厂将生产最新款电动汽车，邻近的亿纬锂能新工厂可以满足宝马的有关需求。宁德时代位于德布勒森的在建工厂也将生产锂电池并提供给邻近的德国车企。

欧盟同中国发展合作关系促进双方经济增长，为双方人民带来巨大利益，有助于促进全球繁荣稳定。匈牙利支持一个更加独立自主、互联互通、更具竞争力的欧洲。在不断变化的环境中，欧洲需要提升战略自主性，证明自己是一个更加独立自主的全球行为体。当前的匈牙利政府了解外交的重要性，了解匈中、欧中关系日益重要的价值。

目前，欧洲正面临地缘政治紧张、供应链不稳、能源价格上涨等风险。亚洲经济的增长速度远高于西方，全球经济的重心已经东移。在这一背景下，匈牙利必须保持敏锐、快速和睿智，始终保持超前思维，以避免错失良机。着眼于推动欧盟摆脱意识形态驱动、更加平衡有效地应对经济和结构性问题，匈牙利认为欧盟不能依靠他人来解决自身的经济挑战。一个经济脆弱的联盟无法创造和平、繁荣和安全，欧盟必须采取行动。

在匈牙利担任欧盟轮值主席国期间，竞争力被提升为欧盟层面的核心优先事项。2024年11月8日，在布达佩斯举行的欧盟领导人非正式会议通过了《布达佩斯宣言》，强调提升欧盟竞争力的紧迫性和重要性。这是匈牙利担任欧盟轮值主席国期间取得的一项重要成果，体现了其对建设一个更具活力和竞争力的欧洲的承诺。与会领导人一致认为，欧盟必须迅速缩小与全球主要经济体以及欧盟成员国之间在创新和生产力方面的差距。实现这些目标将增强欧洲的韧性、竞争力，实现欧洲对可持续发展的承诺。

匈牙利拥有悠久历史、灿烂文化，希望成为在21世纪世界秩序中发挥重要作用的国家。匈牙利与中国的合作关系表明，构建互惠互利的伙伴关系是可行的。在讨论欧洲未来及匈中、欧中关系时，我们有责任推动匈牙利、欧盟同中国之间进一步实现互利共赢。

（作者为匈牙利执政党青年民主主义者联盟国际部主任）

《 人民日报 》（ 2025年01月09日 03 版）

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