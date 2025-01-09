本报北京1月8日电 1月7日，西藏日喀则市定日县发生6.8级地震。许多国家和国际组织通过各种方式就定日县地震灾害向中方表示慰问。

俄罗斯克里姆林宫网站7日发布消息说，俄总统普京当天就中国西藏定日县发生强烈地震向中方表示诚挚慰问。普京说，俄方同在这场自然灾害中失去至亲的人一样悲痛，希望所有受伤民众早日康复。

日本首相石破茂7日向中方致信，对中国西藏定日县地震遇难者表示哀悼，向遇难者家属和受灾民众致以慰问。石破茂还表示，祈愿灾区早日完成重建。

塞尔维亚总统武契奇7日在社交媒体发文，就中国西藏定日县发生强烈地震表示慰问。武契奇对地震造成人员伤亡表示深切哀悼。他说，在这艰难的时刻，塞尔维亚与遇难者家属、伤者以及全体中国人民同在。塞尔维亚外交部长久里奇也重申塞尔维亚对中国的全面支持。

联合国秘书长古特雷斯7日发表声明，对中国西藏定日县地震造成人员伤亡表示沉痛哀悼，表示随时准备提供援助。声明说，古特雷斯祝愿伤者早日康复，向遇难者家属致以深切慰问。古特雷斯还表示，联合国正密切关注相关灾情，随时准备提供支持。

此外，巴基斯坦、尼泊尔、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、越南、马来西亚、马尔代夫、古巴、委内瑞拉、白俄罗斯、西班牙、意大利、阿塞拜疆、格鲁吉亚、阿曼、格林纳达、萨尔瓦多、乌兹别克斯坦等国领导人，以及印度、巴西、埃及、阿联酋、土耳其、巴林、伊朗等国外交部，上海合作组织秘书长叶尔梅克巴耶夫、中美洲议会议长埃尔南德斯以不同方式向中方表示慰问。

（综合本报记者李安琪和新华社报道）

《 人民日报 》（ 2025年01月09日 03 版）

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