香港中文大学（深圳）前海国际事务研究院院长、广州粤港澳大湾区研究院理事长郑永年：

本报记者 李晓宏 严 瑜

郑永年

2025年已经到来，世界经济站在一个新的起点。在各大国际机构和各国经济学家展望2025年世界经济前景时，“不确定性”是出现频率极高的一个词。各方普遍认为，“变”带来了不确定性，其中有挑战，也有机遇。

近日，香港中文大学（深圳）前海国际事务研究院院长、广州粤港澳大湾区研究院理事长郑永年接受本报记者采访，对2025年世界经济形势进行分析和研判。

以下为本报记者对郑永年的采访实录。

“我们需要重点关注美国新任政府的政策走向”

问：您认为，2025年世界经济主要面临哪些不确定性？

答：2025年，世界经济面临的不确定性在上升，不确定因素也在增加，包括地缘政治冲突、贸易摩擦、科技发展带来的问题等。

从地缘政治冲突来看，乌克兰危机持续，巴以冲突升级，国际社会各方都想结束这些冲突，但目前仍然缺乏有效的方法和协调者。此外，已有冲突还未解决，新的冲突随时可能发生。国际形势的不稳定性和不确定性会给世界经济增长造成负面影响。以欧洲为例，近两年，受乌克兰危机影响，欧洲经济一直处于下行态势。作为欧盟“双引擎”，德国、法国的经济前景均不容乐观。

在这里，我们需要重点关注美国新任政府的政策走向。1月20日，美国当选总统特朗普将宣誓就职。特朗普上台之后，将采取怎样的政策，国际社会非常关注。有美国媒体预测，特朗普上台后的第一件事可能是宣布退出世界卫生组织，这虽然与经济不直接相关，但在国际政治与国际经济密切相关的背景下，“退群”行动给全球多边治理体系带来的冲击，无疑将打击人们对世界经济的信心。

此外，特朗普已表示，将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税。目前看来，特朗普的关税“大棒”不是针对某几个国家，而是针对所有国家，包括美国的盟友。

但需要注意的是，特朗普上台后想做的，与他真正能做到的，是两码事。一个简单的例子，8年前，特朗普第一次上任时，就提出要实现美国“再工业化”，但如今，8年过去了，这个目标并没有实现。

如今，特朗普想再次搞“再工业化”，力推美国制造业“回流”，这几乎是不可能的。特朗普重拾“极限施压”策略，声称将对墨西哥、加拿大等国挥起关税“大棒”。然而，高关税的结果是高通胀，这不符合美国劳工阶层的利益，与特朗普宣称要为劳工阶层利益服务的立场相悖。高关税影响美国企业的供应链和产业链，美国企业也没有准备好。美国国内许多经济学家一直在强调，高关税不仅解决不了美国的问题，更可能导致情况的恶化。因此，特朗普的表态有其战略层面的考量，而实际究竟能做到什么程度，还待观察。

“要对未来世界经济趋势有理性判断，重点关注3个方面”

问：您如何看待2025年世界经济整体发展趋势？

答：要对未来世界经济趋势有一个理性的判断，重点关注3个方面：

一是关注美国贸易政策走向。美国采取贸易保护主义，目的是希望通过保护原有产业基础、保护新兴产业以及牢牢把握第四次工业革命的主导权，来保护自身利益。而作为世界第一大经济体，美国的政策走向必然将对全球经济复苏以及国际经济秩序产生重要影响。

二是关注全球资本再全球化的走向。全球化是资本在全球流动的产物，资本连同技术和人才在全球范围内的流通构成了全球化。对美国资本来说，需要平衡国际和国内的需要。而欧洲国家以及广大新兴经济体目前也都普遍支持全球化。

三是关注中国开放政策，尤其是单边开放政策重塑世界贸易格局的能力。近年来，中国在各种国际场合强调坚定推进全球化和贸易自由化。目前，中国已经和29个国家和地区签署了自由贸易协定。尤其值得关注的是，中国践行单边开放政策。单边开放是中国主动向世界开放的重要形式。中国提出扩大自主开放，有序扩大中国商品市场、服务市场、资本市场、劳务市场等对外开放，扩大对最不发达国家单边开放。迄今为止，中国对越来越多国家实行签证免签政策，并采取了包括允许外资在一些主要城市设立全外资企业、外资制造业准入、电信开放等举措。

2024年10月的第27次中国—东盟领导人会议上，中方表示，愿探讨面向东盟国家实施单边开放等举措，逐步迈向更高水平的双向开放，助推区域经济一体化发展。中国和东盟如果能够建立共同大市场，这对中国、东盟以及全球经济发展都具有重要意义。与此同时，中国通过共建“一带一路”，推动共建国家经济发展，也将对重塑世界贸易格局产生积极影响。

“当谈论发展中经济体的‘中等收入陷阱’时，发达国家也面临‘高收入陷阱’问题”

问：您认为2025年，发达经济体和发展中经济体各自将有怎样的表现？

答：发达经济体与发展中经济体增长不同步的现象早在多年前就已出现。

当我们在谈论发展中经济体的“中等收入陷阱”时，发达国家其实也面临“高收入陷阱”问题，即传统产业发展已经“到顶”，经济增长大多来自新技术。目前，美国的新技术在发展，但上层建筑与生产关系出了问题，导致社会分化、财富分配不均；欧洲的问题则是监管规则过多，在一定程度上限制了创新。因此，对发达国家来说，如果科技创新水平不能持续提高，就会进入经济增长放缓的阶段。

广大发展中经济体的增长空间还很大。发展中经济体基数小，发达经济体基数大，所以前者对世界经济增长的贡献增大是很自然的事情。但是，这并不代表发展中经济体占世界经济总量的份额在显著增加，因此对于这个数据还是要冷静科学地看待。

“可以确定，中国对世界经济增长贡献率保持在30%左右的态势不会变化”

问：您如何看待2025年中国经济发展前景？

答：2025年，中国大市场的活力与潜力依然非常可观。

从中国自身来看，东部在资本、技术、管理经验等方面具有优势，西部在劳动力成本、自然资源、土地等方面具有优势，如果能让东西部的生产要素更多地双向流动起来，就可以更好发挥东西部的比较优势，进一步扩展中国经济的空间。

此外，中国着力打造新兴产业，例如，长三角、珠三角等地区的低空经济发展持续升温；沿海省份都在发展海洋经济，中国的船舶工业在全球处于领先地位，为海洋经济的发展提供了强有力的支持。我们看到，中国在多个领域内存在巨大的发展潜力。因此，应当对中国经济的未来充满信心。

同时，可以确定的是，中国对世界经济增长贡献率保持在30%左右的态势不会变化。中国坚持扩大开放，不断与世界各国加强互联互通与经贸往来，促进生产要素的全球流通，必将为世界经济增长作出越来越大的贡献，成为新型经济全球化的引领者。

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