新华社北京1月8日电（记者董雪、邵艺博）外交部发言人郭嘉昆8日表示，中国成为全球互联互通的重要驱动力量，将坚持共商共建共享，助力全球南方国家现代化。

当日例行记者会上，有记者问：在各国媒体进行年终盘点时，中国发展互联互通合作成果受到高度关注，很多观点认为“中老铁路+中欧班列”“中老铁路+西部陆海新通道班列”等互联互通运输新模式成为带动区域经济发展的“新引擎”。发言人能否介绍有关情况？

郭嘉昆说，近一段时间，中国同相关国家在互联互通合作上不断传来好消息：中欧班列累计开行突破10万列，中老铁路货物运输总量破5000万吨，西部陆海新通道班列年度开行量首次突破万列，中欧跨里海直达快运开通，中吉乌铁路启动建设，中越跨境铁路、马来西亚东海岸铁路等重点项目取得重要进展，“钱凯—上海”的中拉陆海新通道实现双向贯通。中国成为全球互联互通的重要驱动力量。

郭嘉昆表示，互联互通是中方提出的“一带一路”倡议重点合作领域之一，契合全球南方“赋能发展”的诉求。日前，中方新出台15项措施进一步推动西部大开发，提出合力推进国际物流大通道建设，加快形成陆海内外联动、东西双向互济的全面开放格局。

郭嘉昆说：“我们将坚持共商共建共享，不断拓展更高水平、更具韧性、更可持续的共赢发展新空间，以高质量发展和高水平对外开放与世界共享机遇红利，助力全球南方国家现代化。”

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