新华社东京1月8日电（记者刘春燕）就美国总统拜登日前以国家安全为由下令阻止日本制铁（日铁）收购美国钢铁（美钢）一事，日本《朝日新闻》7日发表题为《美国自以为是让人难以容忍》的社论指出，日美两国私营企业之间达成的收购交易，竟然遭到美国政府缺乏合理解释的干预，这实在让人无法容忍。

社论说，日铁2023年底宣布斥资两万亿日元（约合149亿美元）收购美钢，美国外国投资委员会在对该交易安全审查未达成一致的情况下，交由总统最终裁决。拜登在声明中称，收购“可能会给（美国）国家安全和关键供应链带来风险”，但对得出这一结论的依据却语焉不详。

社论指出，在安全领域，日本本应是美国的亲密盟友。如果说连日本企业的收购都存在风险，那么拜登政府亲自推动“加强与友好国家的供应网络”的前提就不复存在。

社论认为，此次阻止收购交易的禁令可能让包括日本在内的友好国家在对美投资时畏首畏尾。强推欠缺合理性的保护主义政策，反而可能削弱美国经济。

社论还说，美国候任总统特朗普去年12月再次在社交媒体上发文反对日铁收购美钢。如果美国继续奉行这种“内顾”倾向的政策，势必严重动摇外界对于美国的信任。

社论强调，日本政府一直将日美同盟作为“日本外交的核心”，应该要求美国政府就此次决定做出充分说明，并纠正此前态度。

(责编：苏缨翔、张悦)