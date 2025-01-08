新华社北京1月8日电 澳大利亚媒体日前发文说，西方攻击中国“产能过剩”是毫无根据的“政治指责”，真正的问题不是中国“产能过剩”，而是西方竞争力不足。

澳大利亚“珍珠与刺激”网站6日发表题为《“和以前不一样了”——中国在电动汽车领域胜过西方》的文章说，过去一年，一些西方政客、学者和媒体指责中国“产能过剩”，这种叙事伴随着西方精心策划的对华经济战升级。在这种叙事里，中国“产能过剩”是西方不断上升的贸易赤字和再工业化一再失败的“罪魁祸首”。

文章写道，“产能过剩”可以通过三种方式来衡量，即产能利用率、库存水平、利润率。文章引用法国经济评论员阿诺·贝特朗的观点指出，中国这三个指标都没有出现“产能过剩”迹象。相反，中国的产能利用率和库存水平与美国相当，且中国的利润率正在“飙升”。“真正的问题不是（中国）‘产能过剩’，而是（西方）竞争力（不足）。”贝特朗说。

文章认为，“产能过剩”是一种“政治指责”，有着双重目的。首先，这让西方统治阶层可以采取补贴和保护主义政策，以保护本国垄断企业，使其不在竞争中落败；其次，西方领导层可以借此将全球资本主义经济的结构性长期衰退归咎于中国。“全球资本主义经济已无法像以前一样维持民众的生活水平，因此只能归咎于外部威胁来维持其合法性。”

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