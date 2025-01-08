新华社加沙/耶路撒冷1月8日电 题：核心分歧难解 加沙停火谈判波折不断

新华社记者黄泽民 王卓伦

卡塔尔方面7日表示，在首都多哈进行的加沙地带停火谈判仍在继续，目前尚无达成协议的时间表。新一轮加沙地带停火谈判3日在多哈重启，但以色列对加沙地带的袭击仍在持续。

自2023年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在各方斡旋下举行了多轮谈判，但始终未能达成结束冲突的协议。分析人士指出，加沙停火谈判时断时续、未见突破，主要是由于以色列和哈马斯在多项核心议题上差异巨大、互不让步。此外，以色列国内的政治博弈、美国对以色列的长期偏袒，都使得加沙停火谈判前景难期。

谈判波折不断

哈马斯3日发表声明说，加沙地带停火谈判当天在多哈重启，哈马斯一如既往地严肃、积极对待谈判，并努力尽快达成协议。

在新一轮谈判进行的同时，以色列继续袭击加沙地带。加沙地带民防部门7日表示，以色列当天轰炸加沙地带多地，造成至少13名巴勒斯坦人死亡。此前，以军于2日夜间至3日袭击加沙地带，共导致至少42人丧生。以军方5日称，以军4日和5日轰炸加沙地带100多个“恐怖目标”，打死数十名哈马斯武装人员。

过去数月，在卡塔尔多哈和埃及开罗举行了多轮加沙停火谈判，但都未能达成协议。2024年12月，以色列与哈马斯就停火谈判释放积极信号，双方均表示围绕停火和互释被扣押人员取得进展，“前所未有接近达成”协议。

然而，协议最终并未达成，双方互相指责对方阻碍停火进程。哈马斯发表声明说，以色列在停火谈判中就以军撤离、释放巴方在押人员、允许巴方流离失所者返回家园等议题提出“新问题和新条件”，使停火协议推迟达成。以色列总理府发表声明称，哈马斯违背已达成的谅解，为达成协议制造“新障碍”。

美国阿克西奥斯新闻网援引一名以色列官员的话说，谈判并未破裂，但陷入了僵局。双方都想打破僵局，但都不愿做出重大让步。

核心分歧难解

分析人士认为，以色列和哈马斯在多项核心议题上存在巨大分歧，是造成停火谈判停滞不前的主要原因。

停火期限是以色列和哈马斯之间的主要分歧。哈马斯坚持要求停火协议包含永久停火条款，在3日发表的声明中也表示达成全面停火协议是新一轮会谈的重点之一。以方则拒绝永久停火，只寻求暂时性停火，并坚持在加沙地带驻留军队。以总理办公室近期还表示，即使与哈马斯达成停火和互换被扣押人员的协议，以色列仍将继续在加沙地带作战。

双方在释放被扣押人员问题上同样僵持不下。以方要求哈马斯在第一阶段停火期间释放被扣押者中的女性、老人和伤员，指责哈马斯未按以方要求提供这批将获释人员的名单。同时，以方要求哈马斯在释放第一批被扣押人员后，提供即将获释的“患病”被扣押人员名单，但双方就“患病”人员界定产生分歧，比如是否包括被哈马斯视为后续谈判重要筹码的年轻男性。

此外，以色列国内右翼势力“拱火”也导致谈判举步维艰。2024年，以色列政坛中左翼政党代表人物甘茨退出总理内塔尼亚胡领导的战时内阁，主张通过谈判与哈马斯达成停火协议的时任国防部长加兰特也被解职，极右翼和右翼势力在以政坛更加得势。英国皇家国际问题研究所副研究员约西·梅克尔伯格指出，内塔尼亚胡为巩固自身政治地位对右翼势力更加依赖，这导致他在巴以问题上采取更为强硬的立场，进一步增加了达成停火协议的难度。

美国长期偏袒

长期以来，美国在巴以问题上“拉偏架”，在外交和军事等方面偏袒以色列，致使停火谈判久拖不决，和平遥遥无期。

据多家美国媒体援引匿名美国官员的消息报道，美国国务院已于3日通报国会参众两院，拜登政府拟向以色列出售价值80亿美元的武器。据美国布朗大学“战争代价项目”统计，2023年10月新一轮巴以冲突爆发以来，拜登政府已向以色列提供价值至少179亿美元的军事援助。

2025年1月，新一届美国政府将上台执政。美媒报道称，当选总统特朗普表示希望在正式就任美国总统之前促成加沙停火。但不少分析人士认为，以亲以立场著称的特朗普上台将给停火谈判前景带来更多不确定性。

法国国际关系与战略研究所副所长迪迪埃·比利翁撰文指出，特朗普在首个总统任期内曾多次“力挺”以色列，包括把美国驻以使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷、承认以色列对戈兰高地的“主权”、试图以所谓“中东和平新计划”代替国际社会普遍认可的“两国方案”等。尽管目前尚难断言特朗普上台后会在中东地区采取何种政策，但从他此前的立场来看，他并不致力于通过政治方案解决巴以问题。

欧洲对外关系委员会网站近日刊文说，特朗普当选后任命了多个持亲以立场的内阁成员，新一届美国政府可能会更加偏袒以色列，这将进一步加剧巴以冲突、增加地区不稳定性。

(责编：苏缨翔、张悦)