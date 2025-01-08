新华社美国拉斯维加斯1月7日电 特写｜在拉斯维加斯，走进中国“智能家居屋”

新华社记者黄恒

想象一下，忙碌一天后回到家，一只机器狗摇着尾巴在门口欢跳，后院里一台自动割草机已修剪完草坪。主人坐在露台上，手边无需插电的太阳能便携式冰箱里满是冷饮和自动制成的冰块。

这不是科幻电影中的场景——它已经成为拉斯维加斯市区东南大道上一处住宅的现实。这幢两层的住所看上去与周围房子没什么两样，但21家中国科技公司联手把它变成了一处“智能家居屋”。在7日开幕的2025年美国拉斯维加斯消费电子展（CES）期间，这座“智能家居屋”将集中展示源自中国的智能家居技术可以怎样创造一个全新的日常生活空间。

其中最吸引人的产品之一是智能机器狗Sirius，由总部位于深圳的恒之未来公司开发。当“听到”别人叫它的名字时，Sirius会自然地与人互动：坐下、跳跃，甚至跳舞。据恒之未来联合创始人康啸虎介绍，这款机器狗可以模仿真狗约80%的动作，“我们将Sirius设计成现代家庭温暖而聪明的伴侣”。

康啸虎告诉记者，Sirius还是一个复杂的工程作品，技术爱好者可以通过开源接口自行扩展其功能，比如将其变形为无人机。凭借其先进的视觉模块和传感能力，Sirius甚至可以在主人外出时充当一名能够上天入地的移动保安，提供实时监控和紧急警报。

后院另一项来自中国的创新正在悄然改善草坪维护工作。来自深圳的长曜创新公司开发了一款自动覆盖式割草机，可以把割下来的草变成极细的碎屑，防止草坪结块和割草机堵塞。

长曜创新联合创始人兼首席产品官周聪解释说，该产品采用360度视觉感知系统，配备五个摄像头，可以全面感知环境。它不仅是园艺工具，还是家庭自动化领域一款先进的机器人产品，融合了机械工程、人工智能和云服务。

深圳德兰明海公司推出的便携式冰箱，赢得今年CES创新产品奖。这款产品使用磷酸铁锂电池，一次充电即可运行三天。在此期间，它还可以为手机和一些小型电子设备供电，相当于一个小型的移动储能装置。

公司营销经理伊利亚·扎尼特科说，该设备的独特功能之一是“利用流动的水制作出晶莹剔透的冰块”，其他智能功能还包括回收融化冰块的节水系统、一键式自清洁功能以及基于应用程序的远程操作和监控。

“我们在设计这款设备时既考虑了功能性，也考虑了可持续性，”扎尼特科说，“凭借其太阳能充电功能和热插拔电池，它为现代家庭能源供给提供了更大的灵活性。”

除了这些，在这座“智能家居屋”，参观者还可以探索多种产品，从智能健身设备、清洁设备到智能家用电器，所有这些产品均由中国公司设计和制造，大多数已进入市场，有些已成为美国的网红产品。

“许多家庭正在升级到智能系统，许多智能家居产品逐渐融合了人工智能控制技术，”在谈到智能家居产业蓬勃发展的趋势时，周聪说，人工智能让智能家居更加自动化、能效更高并提供了更大舒适性，中国的人工智能、机器人技术和人才库为智能家居产品研发提供了强劲动力。

(责编：苏缨翔、张悦)