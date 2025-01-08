新华社奥斯陆1月7日电（记者张玉亮 薛东梅）哥本哈根消息：丹麦首相弗雷泽里克森7日重申，丹麦自治领地格陵兰岛是“非卖品”。

弗雷泽里克森当天在接受媒体采访时说，格陵兰岛是“非卖品”，格陵兰岛属于格陵兰岛人民，不相信美国会动用军事或经济力量来控制格陵兰岛。

美国候任总统特朗普7日在佛罗里达州海湖庄园举行的新闻发布会上称，出于对美国“经济安全需要”考虑，他不会排除通过“军事或经济胁迫”手段夺取巴拿马运河和格陵兰岛控制权的可能性。

特朗普之子小唐纳德·特朗普当天到访格陵兰岛。小唐纳德·特朗普表示，此次行程为私人旅游。特朗普在社交媒体上写道：“小唐纳德和我的代表们已抵达格陵兰岛，受到了热烈欢迎……（美国对格陵兰岛的控制）是一笔必须发生的交易。让美国再次伟大，让格陵兰岛再次伟大！”

格陵兰岛位于北美洲东北部，是世界第一大岛。格陵兰岛是丹麦的自治领地，有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管，岛上稀土等资源丰富。

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