新华社东京1月8日电 经济热点问答丨日铁发起对美诉讼的前景与考量

新华社记者刘春燕

日本制铁公司高层7日召开记者会，就6日正式对美国总统拜登和美国外国投资委员会等发起诉讼解释立场，表示“完全不能接受”拜登下令阻止日铁收购美国钢铁公司，强调“决不放弃”收购计划。拜登阻止收购的决定会对日美关系带来哪些影响？日方诉讼前景如何？诉讼背后暗藏哪些考量？

阻止收购有哪些影响

野村综合研究所经济学家木内登英援引日铁的声明说，拜登政府以这种方式对待盟友令人震惊，也引发强烈担忧，向所有考虑对美投资的盟友国家企业都释放了“谨慎投资”的强烈信号。这对日美外交关系及海外对美投资都将产生恶劣影响，

索尼金融集团高级经济学家渡边浩志认为，如果无法完成收购，美钢将在生产效率难以改善的情况下加速衰落。与此同时美国将失去就业机会，外国公司投资美国时也将更加谨慎。

正在美国出差的日本立教大学商学院教授田中道昭表示，目前美国主流媒体批评拜登阻止收购的决定是“经济民族主义”，并强烈担忧，这一决定不仅将影响日本对美投资，还将导致美国产业成本上升。

日本首相石破茂表示：“为什么这一收购案会引发安全风险？在不能说明理由的情况下，日美很难谈论未来。”“日本产业界人士对于未来投资美国的忧虑明显上升……日本政府强烈要求美国政府作出解释，以打消大家的疑虑。”

日本经济产业大臣武藤容治也认为，美方此举令人遗憾，美国“以国家安全保障方面的担忧”为由作出这样的决定，令人难以理解。他还就日铁起诉决定表示：“作为政府，必须考虑具体能提供什么样的支援。”

日本共同社报道，尽管日美关系可能发生动摇，但日本政府仍计划支持日铁对美国政府提起诉讼。

诉讼胜算有多大

日铁和美钢此次共发起了两项诉讼。一项是以拜登和美国外国投资委员会为对象的行政诉讼，请求法院裁决撤销拜登的阻止收购令，并对该收购案重新进行审查。另一项诉讼为民事诉讼，以同样试图收购美钢的美国克利夫兰·克利夫斯公司及其首席执行官，以及美国钢铁工人联合会主席戴维·麦考尔为对象，要求巨额赔偿。

据《日本经济新闻》分析，日铁的诉讼策略一是将民事诉讼与行政诉讼捆绑，指控拜登与工会等联手破坏收购计划；二是指控拜登下令阻止收购不是为了国家安全，而是为了将利益引导向特定企业。在日铁提出收购美钢之前，克利夫兰·克利夫斯公司曾试图以日铁报价约一半的价格收购美钢。

日铁会长兼首席执行官桥本英二7日在记者会上表示“有胜诉的可能性”。不过，他没有就胜诉率及诉讼日程等细节发表意见。

东京大学特任研究员安川新一郎分析，从法律层面来讲，除非美国当选总统特朗普上任后愿意出手，否则拜登的决定很难推翻。

据日媒报道，拜登发布阻止收购令后，原则上日铁应在30天内结束收购计划。除非美国外国投资委员会延长期限，否则日铁应在2月2日前向美国外国投资委员会提交放弃收购计划证明书。对日铁来说，必须首先设法“暂停”拜登阻止收购令的有效性。

“翻脸”背后有何考量

一些法律界人士认为，尽管胜诉概率不大，但日铁方面坚持起诉，可能意在通过程序争取时间，等待候任总统特朗普就职后事态迎来转机。

据日本共同社报道，日铁和日本政府相关人士对特朗普抱有些许期待。有分析认为，与拜登相比，特朗普可能更有谈判余地。

“面对国内不断高涨的批评声音，在美钢陷入经营危机的情况下，特朗普有可能改变之前的反对态度，”田中分析说，“日铁注资有利于美钢重建、有助于维持就业及保持当地经济稳定，这可以成为特朗普（支持收购）的理由。”

安川认为，如果以“让日铁承诺在更长时间内不削减产能”等为条件，特朗普应该愿意改变拜登的决定。毕竟对特朗普而言，与争取工会的支持相比，在经济方面留下业绩更重要。

不过也有业界人士认为，即使特朗普修改拜登的决定，他很可能在其他领域要求日本让步。“那样的话，收购案将越发被政治利用，从经济整体来看将成为更严重的问题。”

日本丸红经济研究所所长今村卓从另一个角度分析说，如果本次收购失败、美钢决定关闭高炉，美钢产能下降及美国钢铁产业衰落将不可避免。这样的话，“日铁等日本钢铁企业未来仍有机会，可以考虑再次发起挑战”。

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