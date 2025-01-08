新华社华盛顿1月7日电（记者许缘）美国商务部7日公布的数据显示，由于对高关税的担忧刺激商品进口额增加，2024年11月美国贸易逆差环比增长6.2%至782亿美元，高于市场预期。

数据显示，2024年11月美国进口额增长3.4%至3516亿美元。具体来看，商品进口额增长4.3%至2809亿美元，其中工业用品和材料进口额增加37亿美元，食品、饲料和饮料进口额增加14亿美元，汽车及零部件和发动机进口额增加12亿美元；服务进口额增长不足1亿美元，其中知识产权使用费等小幅上涨，运输服务进口额则下降4亿美元。

同期，美国出口额增长2.7%至2734亿美元，创历史新高。其中，商品出口额增长3.6%至1776亿美元；在旅游和运输服务出口增长推动下，服务出口额增加9亿美元至958亿美元，创历史新高。

分析人士表示，美国贸易逆差扩大，可能体现了企业对候任总统特朗普就职后提高输美商品关税的担忧。如果2024年12月进口额继续保持增长趋势，贸易逆差扩大，可能会拖累2024年第四季度美国经济增长。

美国亚特兰大联邦储备银行预计，2024年第四季度美国国内生产总值（GDP）按年率计算或增长2.4%，低于第三季度的3.1%。

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