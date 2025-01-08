新华社北京1月8日电 韩国执政党国民力量党与最大在野党共同民主党7日同意在国会组建一个联合工作组，调查“12·29”空难。同一天，国土交通部长官朴庠禹表示将择机辞职，为这起事故承担责任。

2024年12月30日，调查人员在韩国务安飞机失事现场工作。新华社发（全休相摄）

据法新社报道，国民力量党在一份声明中确认和共同民主党决定“设立一个特别委员会”，将讨论事故原因调查并为遇难者家属提供支持。共同民主党随后向法新社记者证实这一消息。这是两党在近期政治乱局中一次罕见的合作。

联合工作组将包括15名成员，两党各出7人，另外一人为第三方人员。

政府方面，国土交通部长官朴庠禹7日在新闻发布会上说，为确保调查公正性，国土交通部航空铁路事故调查委员会的空难调查团队将排除现任及前任政府高官。

朴庠禹还说，他会寻找“恰当方式和时机”采取“恰当行动”。“作为航空安全主管官员，我感到对这起空难负有沉重责任。”国土交通部发言人解释，这番话表达了辞职意愿。

2024年12月29日，济州航空一架航班号7C2216的波音737-800客机在全罗南道务安国际机场紧急降落时失控爆炸，除两名乘务员获救，其余179人全部遇难。据目击者描述和视频图像显示，降落时，起落架未正常放下。客机以机腹着地姿态高速滑出跑道尽头，撞上一处混凝土设施后爆炸。

此次事故原因尚未确定。调查人员7日告诉媒体，在这架失事飞机的一台发动机内发现羽毛，证明飞机紧急降落前遭鸟类撞击，但撞鸟不一定会导致发动机完全失灵。（沈敏）

(责编：苏缨翔、张悦)