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中国基金会向斯里兰卡捐赠5000份爱心包裹

2025年01月08日11:21 | 来源：新华网
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新华网科伦坡1月8日电（记者陈冬书）斯里兰卡国际爱心包裹捐赠仪式7日在斯里兰卡总理府举行。中国乡村发展基金会联合阿里巴巴公益向斯里兰卡捐赠装有学习、生活和卫生用品的5000个爱心包裹。

1月7日，在斯里兰卡总理府举行的斯里兰卡国际爱心包裹捐赠仪式现场。记者 陈冬书 摄

斯里兰卡教育部副部长马图拉·塞内维拉特纳在活动上表示，非常感谢中国乡村发展基金会和阿里巴巴公益对斯里兰卡的帮助，此次捐赠缓解了斯欠发达地区学生缺乏学习和生活用品的现状。

中国驻斯里兰卡大使戚振宏表示，中国坚定支持斯里兰卡领导人提出的大力发展教育、加大对贫困学生扶持的政策，希望受益学生们努力学习、发奋图强，日后成为推动斯里兰卡发展的栋梁之材和中斯友好使者。

中国乡村发展基金会国际发展部助理主任邹志强表示，本次捐赠的5000个爱心包裹总价值75万元人民币，包裹及物品中融入了中国文化元素，期待受益学生们可以充分使用，并以此加深对中国文化的了解。

中国乡村发展基金会和阿里巴巴公益于2019年共同发起国际爱心包裹项目，为“一带一路”沿线发展中国家欠发达地区的学生捐赠学习、生活、卫生、体育等用品，传递中国人民情谊。截至2024年10月，项目已惠及15个国家的139万名小学生。此次捐赠是项目首次在斯里兰卡落地，斯里兰卡成为本项目第16个受益国家。

(责编：苏缨翔、张悦)

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