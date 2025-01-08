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圣普总理：执政党已请求宪法法院裁定总统解散政府违宪

2025年01月08日10:56 | 来源：新华网
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新华社罗安达1月7日电（记者吕诚成）圣多美消息：圣多美和普林西比（圣普）总理特罗瓦达7日在公开演讲中说，总统诺瓦6日关于解散政府的总统令违反宪法相关规定，他所属的民主独立行动党（民独党）已请求宪法法院裁定总统令违宪。

特罗瓦达说，按照宪法规定，“共和国总统只有在为确保民主机构正常运作的必要情况下才能解散政府，并应征求国务委员会意见”，但总统诺瓦未能提供存在相关问题的证据。

“在6日举行的国务委员会会议上，没有成员发声支持解散政府。我们请求宪法法院紧急发声。”特罗瓦达说。

6日，圣普总统诺瓦签署总统令，宣布解散总理特罗瓦达领导的宪法政府，并要求民独党在72小时内提名新总理人选。总统令说特罗瓦达政府难以为圣普面临的挑战提供可行的解决方案，批评特罗瓦达阻碍了总统和政府间应有的合作关系。

诺瓦和特罗瓦达均来自民独党。2022年9月，圣普举行议会选举，民独党获得绝对多数席位，民独党主席特罗瓦达出任总理。

(责编：苏缨翔、张悦)

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