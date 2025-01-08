人民网雅加达1月8日电 （记者李培松）1月7日，中印尼建交75周年官方纪念LOGO设计大赛在雅加达落幕，中国驻印尼大使王鲁彤、印尼驻华大使周浩黎、印尼外交部东亚司司长李得意、印尼外交政策协会创始人迪诺·帕蒂·贾拉尔等出席，共同见证中印尼建交75周年官方纪念LOGO的正式发布。

王鲁彤在致辞中表示，2025年是中印尼建交75周年，也是万隆会议举办70周年，在两国关系发展的历程中具有特殊意义。此次设计大赛吸引了中印尼两国设计师及艺术爱好者的踊跃参与，参赛者通过创意设计，将两国深厚的历史渊源、合作成果及美好愿景巧妙融入作品之中。“今天发布的中印尼建交75周年官方LOGO不仅是一件充满艺术魅力的作品，更是中印尼两国深厚友谊的象征。”

周浩黎表示，过去十年，印尼与中国在投资和贸易领域合作持续加深，两国经贸关系日益密切。两国在人文交流领域取得积极进展，印尼赴华留学生人数持续大幅增加，充分证明双方在教育与职业培训合作方面成果显著。

迪诺·帕蒂·贾拉尔表示：“两国关系近年来一直保持高位运行，75年的双边关系值得庆祝，这不仅是两国友谊的里程碑，更为我们展望未来奠定了坚实基础。”

本次LOGO设计大赛由中国驻印尼大使馆、印尼驻华大使馆及印尼外交政策协会联合举办，比赛吸引了两国众多的设计师和艺术爱好者参与，仅来自印尼的投稿作品就超过600份，来自印尼的三名选手获得前三名。

王鲁彤(左二)、周浩黎(左一)、迪诺(右一)、LOGO作者（右二）共同为中印尼建交75周年官方纪念LOGO揭幕。 人民网记者 李培松摄

王鲁彤大使致辞。人民网记者 李培松摄

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