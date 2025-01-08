新华社突尼斯1月7日电 记者手记｜在突尼斯品尝“国民美食”哈里萨辣酱

新华社记者黄灵

突尼斯东北部纳布勒省首府纳布勒市3日至5日举办了第10届哈里萨辣酱节。记者在当地品尝到正宗的突尼斯哈里萨辣酱，同时也现场体会了这一北非美食的制作过程。

突尼斯是北非地区最能吃辣的国家之一，哈里萨辣酱可以说是当地的“国民美食”。从首都突尼斯市的豪华海景餐厅到沙漠边缘小城的街头小吃，都可以看到哈里萨辣酱的身影。筹办辣酱节的负责人祖海尔·巴拉明告诉记者，哈里萨辣酱是突尼斯餐食的灵魂，几乎每个突尼斯家庭的冰箱里都有一瓶哈里萨辣酱。

哈里萨辣酱各地制作工艺大同小异，其中以纳布勒地区的哈里萨辣酱最为出名，因为当地盛产制作哈里萨辣酱必需的红辣椒。

辣酱节当天，数十户当地商家在各自展位展示自家产品，顾客可以用干面包蘸上橄榄油和辣酱进行试吃。哈里萨辣酱刚入口时有强劲辣味，但并不呛人，余味则有大蒜、柠檬和不同香料的芳香。记者在现场看到，来自各地的游客根据自己对辣的承受度购买不同品牌的哈里萨辣酱，许多游客围在由数百个红辣椒串起来的辣椒串造型下合影。

当地女商户本·萨利姆向记者现场演示了哈里萨辣酱的基本做法，将晒干的红辣椒去茎去籽，配上橄榄油和大蒜磨成糊状。不同地域的生产商还会加上不同的蔬菜和香辛料用以调味，所以各家辣酱味道也不尽相同。本·萨利姆说，她家的辣酱配方传自父辈，如今她又传给下一代。因口味一直保持稳定，有不少吃惯她家辣酱的顾客移民欧洲后，还会定期托人购买。

10年来，纳布勒市一直负责筹办哈里萨辣酱节，旨在宣传推广这一传统食品文化，让更多人了解并喜欢上这一突尼斯美食。为推广哈里萨辣酱，突尼斯各个机构近年来做了不少工作：从2014年起，突尼斯旅游部门和食品部门就联合举办各类哈里萨辣酱的评比和推广活动；在世界各地举行的旅游博览会上，突尼斯参展机构都会摆上哈里萨辣酱；突尼斯工业部门还对哈里萨辣酱产品出台相关规定，确定制作工艺和相关质量标准……

2019年起，突尼斯文化部下属的国家遗产研究院开始收集哈里萨辣酱相关资料，向联合国教科文组织申报非物质文化遗产。巴拉明说，自2022年哈里萨辣酱申遗成功后，知名度一下打开了，每年辣酱节都会吸引很多国外游客和媒体。

突尼斯农业部近期统计数据显示，突尼斯全国种植96种不同品种的辣椒，种植面积达1.6万公顷。2023年突尼斯全国生产了3.1万吨哈里萨辣酱，其中四成用于出口。

巴拉明说，纳布勒地区有不少哈里萨辣酱由家庭作坊制作，而且主要劳动力是妇女，可以说哈里萨辣酱在解决农村就业、提高妇女收入方面发挥了作用。

(责编：苏缨翔、张悦)