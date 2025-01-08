打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

法国宣布支持7个新的关键药物本地化生产项目

2025年01月08日08:47 | 来源：新华网
小字号

新华社巴黎1月7日电（记者罗毓）法国政府6日宣布，将支持7个新的关键药物本地化生产项目，以减少对欧洲以外国家和地区药品供应的依赖。

法国政府当天发布公报说，新冠疫情暴露了法国和欧洲药物供应链的脆弱性和对外依赖。欧盟市场上约40%的药品来自进口，而市场上的大部分活性药物成分产自亚洲国家。

据公报介绍，为了加强法国关键药物的本土化供应，“法国2030”投资计划中将新增7个旨在促进关键药物本土化生产的项目。这7个项目由7家医药企业主导，包括建立对乙酰氨基酚活性成分的创新生产线、提升肿瘤药物生产能力的相关计划等，项目投资总额达1.2亿欧元。

随着新项目加入，“法国2030”投资计划支持的关键药物本土化生产项目已增至14个。“法国2030”投资计划为这14个项目筹集了总共约5000万欧元的公共资金支持，相应的产业投资将达近3亿欧元。

法国政府于2021年推出“法国2030”投资计划，旨在依靠大规模公共资金投资，加强半导体、生物制药、核能、电动汽车等10个关键领域的创新能力，以促进法国经济转型和产业升级。

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部