新华社巴黎1月7日电（记者罗毓）法国政府6日宣布，将支持7个新的关键药物本地化生产项目，以减少对欧洲以外国家和地区药品供应的依赖。

法国政府当天发布公报说，新冠疫情暴露了法国和欧洲药物供应链的脆弱性和对外依赖。欧盟市场上约40%的药品来自进口，而市场上的大部分活性药物成分产自亚洲国家。

据公报介绍，为了加强法国关键药物的本土化供应，“法国2030”投资计划中将新增7个旨在促进关键药物本土化生产的项目。这7个项目由7家医药企业主导，包括建立对乙酰氨基酚活性成分的创新生产线、提升肿瘤药物生产能力的相关计划等，项目投资总额达1.2亿欧元。

随着新项目加入，“法国2030”投资计划支持的关键药物本土化生产项目已增至14个。“法国2030”投资计划为这14个项目筹集了总共约5000万欧元的公共资金支持，相应的产业投资将达近3亿欧元。

法国政府于2021年推出“法国2030”投资计划，旨在依靠大规模公共资金投资，加强半导体、生物制药、核能、电动汽车等10个关键领域的创新能力，以促进法国经济转型和产业升级。

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