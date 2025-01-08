人民网迪拜1月8日电 （记者管克江）阿联酋投资部副部长默罕默德·阿尔哈维7日在上海出席中国（上海）—阿联酋投资大会并致辞时表示，阿联酋有着独特战略位置、一流基础设施和良好营商环境，是中国同地区发展贸易投资的门户。阿联酋与中国有着共同愿景，期待双方加强务实合作，实现共同发展。

默罕默德·阿尔哈维说，阿联酋多项经济指标去年实现新高，对外贸易总额达7600亿美元，吸引外资350亿美元，工业品出口额510亿美元，1.5亿游客经停阿联酋。阿中建交40多年来，双方投资合作取得长足进展。据阿方统计显示，2023年中国对阿联酋投资增长16%，达到13亿美元，占到中国对阿拉伯国家投资总额的60%。从2003年到2023年，阿联酋在中国的投资累计达到了119亿美元。默罕默德·阿尔哈维强调，阿中有着共同愿景，期待加强交流合作，实现更好共同发展。

活动上，阿联酋驻上海总领事穆哈纳德·纳克比及上海浦东新区副区长徐欣、无锡国联集团总裁兼民生证券董事长顾伟等发表致辞。来自阿联酋投资部、经济部，阿联酋开发银行、阿联酋主要经济区，迪拜商会、阿联酋中国创新中心等阿方机构的负责人在大会不同环节作了分享发言。侨银城市管理股份公司和THi集团签署了合作协议，将共同在哈伊马角酋长国进行产业园开发。

此次活动由阿联酋投资部和民生证券联合主办，阿联酋中国创新中心承办。

图为论坛讨论会一景。 主办方供图

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