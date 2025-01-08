1月7日，在印度尼西亚雅加达，嘉宾为中印尼建交75周年官方纪念LOGO揭幕。新华社发（阿贡摄）

新华社雅加达1月7日电（记者陶方伟 叶平凡）中印尼建交75周年LOGO设计大赛7日在雅加达落幕，中国驻印尼大使王鲁彤、印尼驻华大使周浩黎共同出席活动，并为中印尼建交75周年官方纪念LOGO揭幕。

王鲁彤在致辞中表示，2025年是中印尼建交75周年，也是万隆会议举办70周年，在两国关系发展的历程中具有特殊意义。此次设计大赛吸引了中印尼两国设计师及艺术爱好者的踊跃参与，参赛者通过创意设计，将两国深厚的历史渊源、合作成果及美好愿景巧妙融入作品之中。“今天发布的中印尼建交75周年官方LOGO不仅是一件充满艺术魅力的作品，更是中印尼两国深厚友谊的象征。”

这是1月7日在印度尼西亚雅加达拍摄的中印尼建交75周年官方纪念LOGO。新华社发（阿贡摄）

周浩黎表示，过去十年间，印尼与中国在投资和贸易领域合作持续加深，两国经贸关系日益密切。他还特别提及两国在人文交流领域取得的积极进展，指出印尼赴华留学生人数不断增加，充分展现双方在教育与职业培训合作方面成果显著。

印尼外交政策协会创始人迪诺·帕蒂·贾拉尔高度评价两国合作在贸易、投资和旅游等领域的持续深化。“75年的双边关系值得庆祝，这不仅是两国友谊的里程碑，更为我们展望未来奠定了坚实基础。”

本次LOGO设计大赛由中国驻印尼大使馆、印尼驻华大使馆及印尼外交政策协会联合举办，面向17岁至35岁的中印尼两国公民公开征集作品。比赛吸引了众多创意人才参与，来自印尼的三名选手获得前三名。

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