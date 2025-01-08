打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中印尼建交75周年官方纪念LOGO设计大赛落幕

2025年01月08日08:40 | 来源：新华网
小字号

1月7日，在印度尼西亚雅加达，嘉宾为中印尼建交75周年官方纪念LOGO揭幕。新华社发（阿贡摄）

新华社雅加达1月7日电（记者陶方伟 叶平凡）中印尼建交75周年LOGO设计大赛7日在雅加达落幕，中国驻印尼大使王鲁彤、印尼驻华大使周浩黎共同出席活动，并为中印尼建交75周年官方纪念LOGO揭幕。

王鲁彤在致辞中表示，2025年是中印尼建交75周年，也是万隆会议举办70周年，在两国关系发展的历程中具有特殊意义。此次设计大赛吸引了中印尼两国设计师及艺术爱好者的踊跃参与，参赛者通过创意设计，将两国深厚的历史渊源、合作成果及美好愿景巧妙融入作品之中。“今天发布的中印尼建交75周年官方LOGO不仅是一件充满艺术魅力的作品，更是中印尼两国深厚友谊的象征。”

这是1月7日在印度尼西亚雅加达拍摄的中印尼建交75周年官方纪念LOGO。新华社发（阿贡摄）

周浩黎表示，过去十年间，印尼与中国在投资和贸易领域合作持续加深，两国经贸关系日益密切。他还特别提及两国在人文交流领域取得的积极进展，指出印尼赴华留学生人数不断增加，充分展现双方在教育与职业培训合作方面成果显著。

印尼外交政策协会创始人迪诺·帕蒂·贾拉尔高度评价两国合作在贸易、投资和旅游等领域的持续深化。“75年的双边关系值得庆祝，这不仅是两国友谊的里程碑，更为我们展望未来奠定了坚实基础。”

本次LOGO设计大赛由中国驻印尼大使馆、印尼驻华大使馆及印尼外交政策协会联合举办，面向17岁至35岁的中印尼两国公民公开征集作品。比赛吸引了众多创意人才参与，来自印尼的三名选手获得前三名。

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部