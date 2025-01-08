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叙过渡政府外长：重视与国际和地区盟友合作

2025年01月08日08:39 | 来源：新华网
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新华社安曼1月7日电（记者何奕萍）叙利亚过渡政府外长希巴尼7日率高级代表团访问约旦，寻求加强双边关系及各领域合作。

在与约旦外交大臣萨法迪召开的联合新闻发布会上，希巴尼说，叙过渡政府重视与国际和地区盟友合作，以实现叙利亚安全、稳定、统一和领土完整。叙利亚尊重邻国的主权和安全，将通过有效沟通和持续合作，与约旦加强在政治、经济、安全等各方面的关系。

关于即将召开的全国对话会议，希巴尼说，叙利亚决定成立一个扩大的筹备委员会，以全面代表叙利亚各阶层人民。

萨法迪重申约旦尊重叙利亚人民的意愿，支持他们重建国家。约旦将与叙利亚组建多个联合委员会，涉及安全、国防、能源、卫生、交通、贸易等领域。

据了解，此次访问约旦的叙利亚代表团还包括叙国防部长、情报局长、石油和矿产资源部长、电力部长等人。

2024年12月8日，“叙利亚沙姆解放武装”宣布“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。12月10日，叙利亚过渡政府正式接管权力。据报道，叙利亚新领导层将在叙首都大马士革召开全国对话会议，目的是组建一个协商委员会，该委员会将拥有立法地位并监督政府工作。

(责编：苏缨翔、张悦)

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