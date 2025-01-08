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2025年美国消费电子展开幕

2025年01月08日08:36 | 来源：新华网
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新华社美国拉斯维加斯1月7日电（记者谭晶晶 黄恒）2025年美国拉斯维加斯消费电子展（CES）7日开幕，人工智能技术驱动的新应用、新解决方案是今年展会最大热点。

据展会主办方美国消费者技术协会介绍，本届展会吸引来自全球160多个国家和地区的超过4500家企业参展，其中40%以上参展商来自美国以外的国家和地区。其中，除英伟达、高通、联想、TCL、海信、京东方等大型企业外，还包括约1400家初创企业。参展企业将展示人工智能、数字健康、电动车、智能社区、可持续发展等领域的创新产品、技术和解决方案。

近年来中国企业在CES上表现抢眼，今年同样有众多中国企业亮相展会。美国消费者技术协会首席执行官加里·夏皮罗在展会开幕前接受新华社记者专访时介绍，有多家参展中国企业荣获2025年度“CES创新奖”。夏皮罗对中国企业的创新能力表示赞赏。

据悉，展会期间还将举行300多场会议和论坛活动，与会企业代表、专家、政府官员等将聚焦全球消费电子领域的新技术、新趋势、新挑战等议题。

作为全球最大的消费技术产业盛会之一，始于1967年的拉斯维加斯消费电子展一直是科技领域的开年重头戏，被看作国际消费电子领域的“风向标”，每年的展会都会吸引全球各地众多企业参展。2024年展会共吸引4300多家企业和约13.8万参展者。

(责编：苏缨翔、张悦)

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