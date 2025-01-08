1月7日，加纳当选总统约翰·德拉马尼·马哈马（中）在阿克拉的黑星广场正式宣誓就职。新华社发（赛特摄）

新华社哈拉雷1月7日电（记者许正）阿克拉消息：加纳当选总统约翰·德拉马尼·马哈马7日在首都阿克拉正式宣誓就职，开启为期4年的总统任期。

就职仪式在阿克拉的黑星广场举行，多国政要、代表和加纳各界人士出席。

1月7日，加纳当选总统约翰·德拉马尼·马哈马（中）在阿克拉的黑星广场出席就职仪式。新华社发（赛特摄）

马哈马在就职演讲中表示，尽管加纳近年来经历经济困难，但他有决心重振加纳，“希望就在眼前”。他承诺将把解决青年人失业问题作为优先事项，通过与私营企业建立牢固的伙伴关系来创造体面、高薪的工作岗位。

马哈马出生于1958年。2012年7月加纳时任总统米尔斯去世后，时任副总统马哈马继任总统职位，后赢得当年的总统选举。在2016年总统选举中，马哈马竞选连任失败。2024年12月9日，加纳选举委员会宣布，马哈马作为加纳全国民主大会党总统候选人赢得2024年总统选举。

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