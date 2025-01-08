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中国电动汽车持续畅销海外市场

2025年01月08日08:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　2024年中国电动汽车在海外市场取得不俗成绩。部分国家行业机构日前发布的数据显示，中国电动汽车持续畅销海外。

　　挪威公路联合会近日发布的数据显示，2024年挪威共售出新车逾12.8万辆，其中超过11.4万辆为电动汽车，比亚迪、小鹏、名爵等品牌进入销量榜前15名，且市场份额均比前一年有所增加。

　　挪威公路联合会负责人厄于温·索尔贝格·托森表示，中国汽车品牌在2024年占据了挪威新车市场的重要份额。“2025年，中国新兴汽车品牌和车型能否在新车市场取得更好表现值得关注。”

　　以色列汽车进口商协会近日发布的数据显示，2024年中国汽车品牌在以色列共售出46137辆电动汽车，占该国电动汽车市场份额的68.69%。比亚迪、小鹏、奇瑞和吉利等品牌位居电动汽车销量榜前列，其中比亚迪旗下电动小型跨界车ATTO 3在2024年售出10607辆，成为以色列最畅销车型。

　　近年来，中国电动汽车品牌凭借过硬的质量和高性价比，逐渐赢得国际市场青睐。汽车界人士认为，中国电动汽车对世界电动汽车行业的发展产生了重要影响。

　　（据新华社电）

(责编：贾文婷、张悦)

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