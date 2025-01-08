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奥地利技术专家罗伯特·盖德勒畅谈在华工作生活感受——

“想到的第一个词是‘感恩’”（挚友·中国政府友谊奖获得者系列报道）

彭训文 钟沁蕊
2025年01月08日08:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　罗伯特·盖德勒在车间指导工人焊接。
　　易 昂摄

　　近日，由中车株洲电力机车有限公司（以下简称“中车株机”）研制的中国标准地铁时速80公里A型车——广州地铁11号线列车正式载客运营。列车运用立体式实时监测技术、车辆智能运维系统、永磁牵引系统等创新技术，让运行更加智能可靠、绿色节能。

　　该车顺利交付，离不开中车株机焊接总监罗伯特·盖德勒（Robert Geldner）和同事的辛劳付出。作为一名来自奥地利的焊接技术专家，他在吉林长春、江苏南京、湖南株洲等地已工作和生活20余年，亲身参与并见证了近年来中国轨道交通装备领域的发展进步，是世界轨道交通装备焊接领域资深技术专家、欧洲标准化委员会委员，曾获得2023年度中国政府友谊奖。近日，本报对他进行了专访。

　　

　　带领团队破解焊接技术难题

　　焊接技术是轨道交通装备制造过程中的核心技术之一，轨道交通车辆的主要承载部件都是焊接成型件，焊接质量的好坏对车辆运行安全有直接影响。如何保证焊接过程安全、无污染、无烟尘、无辐射，是盖德勒在此次广州11号线地铁列车项目中思考最多的问题。

　　“我们在焊接中采用了手工焊接、焊接机器人和搅拌摩擦焊相结合的方法，保证了焊接质量和焊接过程安全、节能。”盖德勒说，各类焊接方式结合好处很多，比如焊接工件不易变形，能一次完成较长焊缝，操作过程实现机械化、自动化等。在他的带领下，电力机车车体和地铁车体焊接质量得到较大提升。

　　作为焊接技术专家，盖德勒长期在中国工作和生活。1999年，他首次因德国企业委派踏上中国土地。“我在奥地利一个只有4000多人口的小镇长大，那时接触不到互联网，我对中国的了解非常有限。”盖德勒回忆，当时他只知道中国在世界的另一端，有着超过5000年的悠久历史，出现了孔子等思想家。

　　之后的20余年间，盖德勒先后在中国的株洲、唐山、长春和南京等城市工作，参与了电力机车、地铁、高铁等各种轨道交通项目。这些丰富的工作经历，让他逐渐认识中国、熟悉中国。

　　近年来，中国轨道交通技术不断发展。2007年，国内首节具有自主知识产权的A型地铁铝合金车体诞生；2008年，京津城际高铁建成通车，成为世界上第一条运营时速350公里的高速铁路。

　　2015年，中国高铁运营里程突破1.9万公里，超过世界其他国家高铁里程之和。就在这一年，盖德勒有了长期在中国工作的想法，并选择加入中车株机，投身轨道交通产业创新升级的浪潮。

　　焊丝，作为焊接过程中的必要材料，其质量直接关系到焊接件的强度、密封性和整体性能。轨道交通高性能铝合金焊丝是一种“小众产品”，长期以来，由于国内缺乏制造商，中车株机均使用进口产品。盖德勒发现，铝合金焊丝对空气中的湿度十分敏感，而这些焊丝在从国外海运过来途中，往往要经过几个月甚至半年多时间，温度变化加上海上水汽盐雾侵蚀，很容易出现质量问题。

　　2019年，面对进口生产材料难题，盖德勒带领团队踏上了高性能铝合金焊丝的研发之路。经过一年半的试验、改进，首批国产化高性能铝合金焊丝得以成功应用。“这是一个漫长的过程，但我要为自己参与做出来的每一列车负责。”盖德勒说。

　　除了研发新材料，盖德勒还参与建立了工厂焊接实验室，推动焊接车间现代化。身为焊接总监，他还与彭勇军、胡彬、许立勇等中国同事合作，建立和优化了公司焊工培训体系。“老盖来了以后，焊工们不是考个证就行了，还要每年接受半个月的脱岗培训，大家的技术水平得到进一步提升。”彭勇军说。

　　2024年年初，盖德勒迎来了人生中的高光时刻——他受邀前往北京，领取中国政府友谊奖。“感谢中国政府的认可。这份荣誉十分珍贵，我将一直铭记帮助过我的中国朋友。”他说。

　　“中国是我的第二故乡”

　　如果用一个中文词语来形容自己在中国生活多年的感受，盖德勒想到的第一个词是“感恩”。他解释，来到中国后，同事、朋友乃至陌生人给他的友好关爱，为他的工作和生活提供了很大支持，这一切都使他对中国和这里的人们心存感激。

　　在工作之余，盖德勒也曾到许多中国城市旅行，从北方的哈尔滨到南方的广州，这片大地上遍布着他的足迹。但是对他而言，湖南株洲依然是感情最深的地方。“由于我在株洲结识的朋友和留下的印记，我感到与株洲的联系最为紧密。”盖德勒说，他喜欢在休闲时间骑着自行车游览株洲市区，“株洲城市环境很好，骑行在路上，心旷神怡。”

　　他也多次参加公司面向外籍员工的文化体验活动，如中文学习、参观历史古迹等。“中国是我的第二故乡。我的中国同事非常友善，周末我们会一起喝茶，他们还会带我体验中国书法等。”这样的归属感，让他将株洲看作第二个家乡。

　　作为“新湖南人”，盖德勒逐渐培养起了对湘菜的喜爱。他仍清晰记得2001年夏天第一次到株洲“下馆子”的情景。当时，当地合作伙伴带他品尝了热辣的湖南菜，让他吃得浑身冒汗。

　　初到湖南的一段时间，盖德勒吃饭时要准备一杯清水，把菜涮一下再吃。但没过多久，他就对香辣过瘾的湘菜欲罢不能。“我喜欢湖南菜。来中国后，我重了15公斤。”盖德勒说，他现在会用中文报出爱吃的湖南菜名：剁椒鱼头、辣椒炒肉……因为尚未熟练掌握中文，他曾经在餐厅有过有趣的经历：当他对服务员说出“鱼头”之后，端上桌的却是芋头。

　　盖德勒的家人们也对中国人的友好印象深刻。2004年到2007年间，盖德勒的两个孩子随父母一起来到株洲生活。在两个小男孩进入幼儿园的第一天，中国孩子们热情地为他们表演了一个欢迎节目。两个男孩很快与同学们熟悉起来，并参与到即兴表演之中，和母亲一起唱歌。“虽然这里和欧洲的环境不一样，但他们很喜欢这里的幼儿园。”他说。

　　“中国的开放政策具有非常大的吸引力”

　　“对外国人来说，中国的开放政策具有非常大的吸引力，这对吸引年轻人才和外国投资者非常重要，特别是中国近期实行的免签政策，将帮助更多外籍人士更容易地来到中国，亲眼见证中国的发展变化。”盖德勒说。

　　在盖德勒所在的中车株机公司，还有另外一位奥地利籍员工。“我的同事克里斯蒂安和我来自同一家公司，已经在中车株机工作了10年。”在他看来，中国轨道交通领域完整的产业链条和全面的供应体系，让更多外籍人才能够看到行业的机遇和潜力，愿意留驻于此，“相关产业链400余家企业汇聚在株洲，所有配件和物料都可以快速获得，能够保障产业链、供应链稳定畅通。这为中国轨道交通装备制造的发展创造了独特的优势和竞争力。”

　　“从建成全球最大的高速铁路网，到城市轨道交通运营里程逐年增长，中国在轨道交通领域取得的成就令人瞩目。”在盖德勒看来，中国的轨道交通事业在短时间内实现了重大突破，达到全球领先水平，为民众带来实实在在的便利和好处，“现在，大家已经习惯了乘坐地铁、高铁，缩短了出行时间，提高了出行效率。”

　　2018年，由中车株机公司设计制造、盖德勒全面主持焊接技术工作的汉堡调车机车出口德国，创造了中国轨道交通装备首次整车出口德国的历史。以此为突破口，柏林调车机车、捷克动车组、奥地利双层动车组、匈牙利机车及调车机车……越来越多中国轨道交通装备服务于欧洲。

　　面对未来，盖德勒对中国轨道交通行业的发展与“出海”前景满怀信心：“共建‘一带一路’倡议在完善基础设施建设，尤其是在促进铁路运输方面发挥了重大作用，不仅促进了技术和专业知识的交流，还创造了对所有参与方都有利的经济联系，这有助于全球运输行业的发展与国际贸易开辟新的机会。”

(责编：贾文婷、张悦)

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