李晓红 刘晓艺

走进安徽省宣城市泾县榔桥镇的中国宣纸小镇，仿佛置身纸墨飘香的世界。层叠曲线的设计，山峦交映，水中倒映着白色的“纸山”，层层宣纸堆叠，似坚硬的山，又似流动的水，山水相依，美不胜收。而宣纸，正是从青檀皮和沙田稻草的粗粝中，历经百晒千锤，受尽水深火热，最终“蜕变”成薄如蝉翼、抖似细绸的样子。千余年来，宣纸以“纸寿千年，墨韵万变”闻名遐迩，成为中华文化的重要载体。

随着全球贸易的发展，中外文化交流日益频繁，宣纸在许多国际博览会上屡获金奖，宣纸制作技艺也享誉世界。在第五届长三角国际文化产业博览会上，外国企业代表约翰逊对宣纸赞不绝口：“太漂亮了，108道工艺铸就的千年纸中之王，真是太让人惊叹了！”

2009年，宣纸传统制作技艺被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。2023年，“泾县宣纸”地理标志入选第二批地理标志运用促进重点联系指导名录，宣纸文化园入选“国家工业旅游示范基地”。

在位于泾县乌溪的中国宣纸集团公司（原红星宣纸厂）生产车间里，经过搀贴、盘贴、浇贴、鞭贴、做贴、晒纸和收纸，一刀裁剪合适、打包完整的宣纸经过质检工人无数道的仔细检查后，终于被小心翼翼地盖下红色骑缝章。经过海关关员查验后，这一批宣纸即将发往海外。

为了更好地支持本地非遗“走出去”，合肥海关所属宣城海关把助力本地宣纸、折扇等非遗“出海”纳入本关重点工作目录，从原产地保护政策、知识产权海关保护、进出口通关服务等方面持续发力，不断拓宽文化产品“出海”路径，助力皖南文化乃至中国文化走向海外。

(责编：贾文婷、张悦)