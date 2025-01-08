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90后青年袁小婷——

用多种语言传播中国文化（侨界关注）

杨 宁 张昕睿
2025年01月08日08:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　二〇一五年，袁小婷（中）在厄瓜多尔水电站的工作照。
　　受访者供图

　　袁小婷从北京语言大学西班牙语专业毕业后，赴拉美参与“一带一路”项目。在拉美，袁小婷看到多元文化的差异，她开始主动教授当地居民中文，传播中华文化。这段经历促使她进行职业转型，如今的她是一名深耕语言教学的自媒体博主，用丰富多彩的方式向世界打开教授中文、粤语的窗口，粉丝数量超400万。

　　

　　拉美追梦

　　袁小婷是土生土长的深圳姑娘，家住在深港交界口岸。各式各样来往的行人说出的不同语言，对她有着强烈的吸引力。袁小婷会下意识地模仿听到的新语言和方言，诸如英语、粤语、客家话，每一种她都学得有模有样。在这样的语言环境影响下，语言学习在袁小婷心中种下一颗种子。

　　高考填报志愿时，袁小婷选择学习西班牙语。她说：“其实我们每个人毕生都在致力于成为一名语言善用者。”袁小婷期望用多语言打开了解世界的窗口。

　　在大学的时候袁小婷去墨西哥进行交换学习，课余时间她会去当地的高中、大学教中文。袁小婷希望通过语言的教学，告诉拉美地区的人们中国到底是什么样的。她说：“我想告诉大家中国是一个热情好客的国家。”

　　袁小婷在课上最常用的一个例子便是广场舞大妈，她发现每当她说到“大妈”两个字的时候，学生们的眼睛都在发光，因为在西班牙语里面“dama”便是女性的意思。在袁小婷的形容下，“大妈”成了中国热情的具象化词汇，学生们想到“dama”就会想到中国广场舞大妈们活力四射的舞姿、热情洋溢的笑容。通过一个单词，许多拉美地区的学生打开了认识中国的大门。

　　大学交换的经历让拉美在袁小婷心中留下很深的印象，于是，在2015年毕业后，袁小婷前往拉美地区，参与“一带一路”项目。她参与的第一个项目是建设厄瓜多尔水电站，如何取得当地百姓的支持，搭建好沟通的桥梁，是袁小婷面临的首个挑战。

　　“南美洲人民的血液里仿佛流淌着‘足球’二字。”袁小婷说道。为适应这样的文化差异，袁小婷联系当地球队与中国团队开展了一场足球友谊赛。

　　活动中，他们留意到当地球队的足球、球衣都有破损，赛后，袁小婷便联系团队负责人，为他们送去一大批高质量的球衣、球具。逐渐地，袁小婷不仅融进了他们的足球文化，也让拉美地区的人们认识了中国。

　　开阔眼界

　　随着袁小婷对拉美的深入了解，她发现当地几乎所有饭店都有一道菜叫作“炒辣饭”，这是一道中拉融合菜系。袁小婷说：“炒辣饭是当年华人进入拉美地区时，结合当地特色发明的一道菜，他们没有用西班牙语命名，而是直接用的中文音译。”这也给了袁小婷灵感，“美食”就是最好的文化交流的桥梁。

　　因此袁小婷会经常组织团队举办“火锅派对”。拉美地区的人们吃惯了炙烤的牛排，没想到原生食材放进原汤里面煮也能这么美味。品的是美食，交流的是文化，袁小婷在阐述“火锅”时没用英文“hot pot”，而是直接教中文拼音“huo guo”，当地居民提起火锅，第一时间想到的不是英文而是中文发音。袁小婷感慨：“从一个词的发音就能看出语言交流的强大，中文的表达需要更多地被传播。”

　　袁小婷在拉美地区还有一次惊心动魄的经历。在进行水电站测试时，突发泥石流灾害，而有一个紧急零件需要马上送到山坡上，袁小婷作为翻译和辅助工程师承担起这个重任。随着雨越下越大，泥石流冲击愈加猛烈，山体突然开裂，袁小婷被逼到另一个摇摇欲坠的山头上。

　　现在回忆起来，袁小婷仍然很紧张：“我当时语无伦次地打着求救电话，最后我是坐在救援的挖掘机挖斗里，凭借挖掘机的悬空转移，才得以脱困的。”这次险象环生的经历让袁小婷记忆犹新：“中拉团队在救援时的同心协力，让我看到了双方情谊的愈加深厚，如果再给我一次机会，我还会来这里。”

　　在拉美地区的工作经历，让袁小婷不断开阔眼界，也发现了语言在跨文化交流中的魅力。于是，她选择辞职创业并继续深造，成功申请到北京大学的工商管理硕士，最后摸索出自媒体的发展道路。

　　文化传播

　　拉美地区的经历对袁小婷的自媒体之路产生很大影响。她说：“足球对我们来说可能只是一场娱乐的比赛，但是对于拉美地区的人民来说，足球代表着一种民族情结。”因此在自媒体的探索过程中，袁小婷一直秉持着“尊重”和“创新”的原则。

　　在粤语科普视频制作过程中，袁小婷常常思考，如何让广东本地人看到全新角度，让外地朋友更轻松地理解广东文化。于是，袁小婷结合时下流行的“盲盒”，推出了“粤语、西班牙语语音盲盒”系列，每期会随机选定一句热门港剧台词或是粤语歌词，然后她分别用粤语和西班牙语来演绎，这一创意引发许多人的共鸣。

　　袁小婷用两年时间探索视频创作的思路。现在，她已经可以流畅地转换西班牙语、英语、粤语等语言，用多语言推广中国文化。在2022年，袁小婷偶然刷到一条短视频《我是云南的》，它的音乐节奏感强，配合当地方言让人记忆深刻，这给了袁小婷灵感，她依据这个音乐节奏，分别制作了粤语、西班牙语、英语版本。

　　粤语版《我是广东的》一经发出，就让袁小婷在互联网上出圈。这份爆火出乎袁小婷的意料，她说：“我的初衷只是想和大家介绍我的家乡，希望粤文化能让更多人知晓。”

　　“八百标兵奔北坡，各个国家有各个国家的国歌。”视频中，袁小婷用粤语说着绕口令，她用这种轻松的表达方式把语言知识串联起来，让粤语得到更好的普及与传播。许多外国人看到袁小婷的视频，纷纷给她私信希望她能教他们说粤语，借着这个契机，袁小婷开辟了用英文教授粤语的新赛道。

　　在教学过程中，为了让大家了解粤语发音的意义，袁小婷常用古诗词进行说明。比如，她会用“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还”来解析粤语的音韵美。用普通话读“间”和“还”其实不押韵，但用粤语发音，“间”发作“gaan3”，“还”发作“waan4”，这句诗就变得押韵了。

　　古代汉语与粤语有融会贯通之处。袁小婷认为自己教授的不仅是粤语，更是这门语言背后所代表的中华文化。“我在做的就是传承粤语、传播中华文化，用语言温暖你我，让爱跨越网络。这是我的初心，也是未来继续努力的方向。”袁小婷说道。

(责编：贾文婷、张悦)

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