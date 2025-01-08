新华社布拉柴维尔1月7日电（记者 郑扬子）当地时间2025年1月7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在布拉柴维尔会见刚果(布)总统萨苏后接受记者采访。

有记者问及对中国和刚果(布)作为中非合作论坛共同主席国对落实北京峰会成果有何规划设计，王毅表示，中非合作论坛为促进非洲发展、改善非洲民生发挥了重要作用，已经成为中非团结合作的标识，南南合作的旗帜，也是引领国际对非合作的样板。论坛成立25年来，中方帮助非洲建设了10万公里公路、1万多公里铁路、近千座桥梁、近百个港口。仅过去3年就为非洲创造了超过100万个就业岗位。在非洲实施的粮食、供水、教育等民生项目，更惠及非洲各国人民。此访就是为了同刚方就推动论坛合作提质升级凝聚共识。经过充分协商，我们对落实北京峰会成果有三点基本考虑：

第一，沿着习近平主席提出的“六个现代化”大方向，加强发展战略对接和治国理政经验交流，形成更多思想共鸣、理念认同，为中非关系发展开辟更广前景、注入不竭动力。

第二，不断丰富“中非友好合作精神”，走出国与国交往的正道，树立国际对非合作的标杆，确保中非始终走在构建新型国际关系、构建人类命运共同体的时代前列。

第三，聚焦落实中非现代化十大伙伴行动，明确优先方向和重点项目，落实好100%税目产品零关税，打造好陆海统筹的中非互联互通网络，推进好1000个小而美惠民生项目，完善好中非投资贸易合作机制，为非洲现代化提供更加广阔的市场、更加实用的技术、更加稳定的投资。

中刚双方已经制定了今后3年论坛发展的“时间表”和“路线图”。今年将以召开论坛成果落实协调人部长级会议为重点，推动峰会成果落实取得更多“早期收获”。明年将共同举办中非开启外交关系70周年、“中非人文交流年”等活动，通过召开论坛第18届高官会，推动峰会成果落实“中段加速”。2027年将以筹备第10届部长级会议为牵引，推动峰会成果落实“全面收官”。

中方愿同非洲国家进一步擦亮中非合作论坛这块金字招牌，为推动构建人类命运共同体作出中非贡献。

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