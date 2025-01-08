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王毅：打造新时代中非命运共同体的标杆

2025年01月08日06:52 | 来源：新华网
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　　新华社布拉柴维尔1月7日电（记者郑扬子）当地时间2025年1月7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在布拉柴维尔接受记者采访，介绍访问刚果（布）的情况。

　　王毅表示，中刚双方就加强两国全面战略合作伙伴关系，深化中非合作达成广泛共识。双方一致同意，要继续夯实中刚的铁杆友谊。在涉及对方主权、安全、发展等核心利益问题上坚定站在一起。通过治国理政经验交流、走好符合各自国情的发展道路，携手迈向现代化。

　　双方一致同意，要继续走在中非友好的前列。按照习近平主席和萨苏总统达成的重要共识，加快构建高水平中刚命运共同体，为新时代全天候中非命运共同体打造标杆。

　　双方一致同意，要继续擦亮中非合作论坛的金字招牌。今年是论坛成立25周年，作为论坛共同主席国，双方要以十大伙伴行动为核心，共同落实好北京峰会成果，共同规划好论坛今后3年发展的“时间表”“路线图”。

　　双方一致同意，要继续捍卫国际公平正义。中方赞赏刚方在国际事务中发挥的独特作用，愿同刚方密切协作，助力非洲实现和平稳定，支持非洲改变“气候不公”，倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，共同推动构建人类命运共同体。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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