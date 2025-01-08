新华社布拉柴维尔1月7日电（记者郑扬子）当地时间2025年1月7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在布拉柴维尔同刚果（布）外长加科索举行会谈。

王毅表示，中国外长新年首访必到非洲，是中国多年来坚持的政策和传统，旨在以实际行动表明加强同非洲国家的团结合作是中国对外政策的基石，也是中国长期坚定的战略选择。无论国际风云如何变幻，中国发展对非关系和开展对非合作的力度不会减弱、只会加强。

王毅说，刚果（布）是中国的铁杆朋友。建交60余年来，两国始终相互理解、相互支持、风雨同舟、患难与共，建立了牢不可破的友谊。中刚合作为两国人民带来实实在在福祉，中刚友好继续走在中非关系的前列。在两国元首战略引领下，中刚关系展现出更加广阔和光明的发展前景，刚果（布）出任中非合作论坛共同主席国，体现了中刚关系的高水平，寄托了非洲各国人民的期待。相信刚方将积极履行主席国职责，为落实北京峰会成果，推动中非合作做出积极贡献，这也有助于刚方提升国际地位影响，助力自身发展。中方愿同非洲国家一道，朝着新时代全天候中非命运共同体这一宏伟目标做出共同努力。

加科索说，感谢王毅外长新年首访非洲并到访刚果（布），这体现了中方对刚中关系的重视。刚中虽然相距遥远，文化各异，但始终心心相印，两国元首和两国人民之间建立了牢不可破的友谊，刚中关系发展成为国际关系的典范。这是因为我们都致力于维护世界和平、捍卫国际正义、实现共同发展。去年9月萨苏总统成功访华，开启了两国关系的新时代。刚方对两国关系发展感到满意，愿继续加强互利共赢的对华合作，为两国人民带来更多福祉。台湾是中国领土不可分割的一部分，刚方将继续坚定支持一个中国原则，支持中国实现国家统一。刚方支持“一带一路”和三大全球倡议，希望学习借鉴中国的治国理政经验。作为中非合作论坛共同主席，刚方将坚定同中方站在一起，履行好主席国职责，落实好北京峰会成果，为中非合作开辟更加美好的未来。

加科索就中国西藏发生地震向中国人民表示慰问。

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