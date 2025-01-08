新华社布拉柴维尔1月7日电（记者郑扬子）当地时间2025年1月7日，刚果（布）总统萨苏在布拉柴维尔会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

萨苏请王毅转达对习近平主席的新年问候和诚挚祝愿，欢迎中国外长新年到访刚果（布）。萨苏说，习近平主席2013年就任国家主席后，首访就选择非洲，对刚果（布）进行了历史性访问，我至今记忆犹新。当今世界，非洲的作用越来越重要，期待中国对非洲的重视带动国际社会更加关注和支持非洲。习近平主席在中非合作论坛北京峰会上提出十大伙伴行动，覆盖中非合作所有领域，针对非洲面临的挑战，符合非洲的需要。基础设施建设、电力、农业、工业化等都是刚果（布）和其他非洲国家实现发展迫切需要解决的问题。今年是中非合作论坛北京峰会成果落实的开局之年，作为共同主席国，刚方将竭尽全力、开足马力，落实好十大伙伴行动，推动中非合作取得更大发展。

王毅转达习近平主席对萨苏总统的亲切问候和新年祝福。王毅说，总统阁下是非洲著名政治家，也是访华最多、习近平主席会见次数最多的非洲领导人之一，两国元首建立了深厚的友谊。这是中刚和中非关系的重要政治保障。中国外长每年首访非洲，是用行动表明中方坚定同非洲国家站在一起。刚果（布）是中国的铁杆朋友和重要合作伙伴，很高兴看到在阁下领导下，刚果（布）国家发展呈现蓬勃生机。在刚方发展振兴的进程中，中国将是刚方最可靠的朋友和伙伴。刚果（布）出任中非合作论坛共同主席，体现了非方对刚方的信任。论坛是中非双方加强交流合作，实现共同发展的最好平台，一直以来有力引领国际对非合作。中方愿同刚方保持密切沟通协调，全面落实北京峰会成果，助力非洲发展振兴，携手迈向现代化，同时带动刚果（布）实现自身发展、提升国际影响力。

同日，王毅还会见了刚果（布）总理马科索，同刚果（布）外长加科索举行会谈。

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