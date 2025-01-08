阿拉伯国家驻华使节走进福建——

本报记者 张博岚

驻华使节在金龙联合汽车工业有限公司听取企业介绍。

本报记者 张博岚摄

驻华使节在安踏集团总部了解高科技体育运动产品。

本报记者 张博岚摄

福州市鼓楼区三坊七巷历史文化街区，身着传统服饰的工作人员正在展示国家级非物质文化遗产项目茉莉花茶制作技艺。

谢贵明摄（影像中国）

驻华使节参观“3820”战略工程纪念馆。

本报记者 张博岚摄

厦门鼓浪屿及周边滨海城市景观。

新华社记者 姜克红摄

在安踏集团晋江总部探索前沿科技，感知“爱拼才会赢”的闽南精神；参观“3820”战略工程实施30周年成就展，了解福州“建设现代化国际城市”的发展蓝图；探访泉州海外交通史博物馆，挖掘宋元时期“东方第一大港”灿烂的海丝文化……不久前，外交部组织黎巴嫩、毛里塔尼亚、约旦、也门等阿拉伯国家和阿盟的19位驻华使节赴福建福州、厦门、泉州三地，围绕新质生产力、生态文明建设、文明交流互鉴等主题探访考察。他们纷纷表示，期待与中国深化各领域合作，加强人文交流，共享中国式现代化机遇和成果。

逐“新”而行，感受智能制造脉动

闽山苍苍，闽水泱泱。西溪河畔，九牧厨卫南安“黑灯工厂”生产线实现自动化运行；东海之滨，金龙联合汽车工业生产基地一派繁忙；八仙山下，安踏集团晋江总部高科技运动装备新品正筹备奔赴海外参展……在企业参观，阿拉伯国家驻华使节感受到福建正在大力实施智能制造，推进产业高端化发展。

一台智能马桶组装下线需要多长时间？答案是6秒钟。

走进南安九牧集团的“5G智能马桶灯塔工厂”，自动化功能岛台整齐排列，车间不用开灯，无需人工作业，生产过程既流畅又高效。

“工厂为什么一片漆黑？灯在哪？工人怎么在黑暗中工作？”巴林驻华使馆三秘穆罕默德频频提问，并拿出手机拍摄记录。听到工作人员的回答，他感慨：“原来是机器人在工作，只要生产线设定好，机器人的工作无需光线。我从没想过这样的生产场景，这仿佛一场奇妙的科幻之旅。中国正在大力推动工业生产数字化、智能化转型，许多经验值得我们借鉴。”

一双运动鞋有多重？答案是比两个鸡蛋还要轻，却可以撑起百斤重。

来到晋江的安踏集团总部，在3000多平方米的企业博物馆里，360度防切割技术短道速滑比赛服、“吨位级”抗压能力的举重鞋等高科技体育运动产品令人目不暇接。

“太震撼了！我最强烈的感受是，信息科技是开启未来的钥匙。这个曾经为知名品牌做供货商的企业，而今正在不断进行自主创新，一些产品的功能性超越国际大牌，吸引许多国际企业前来合作、洽谈。”利比亚驻华使馆参赞法伊格表示，“中国体育用品制造企业的创新能力不断增强，许多高科技产品在奥运会等重要国际体育比赛中得到应用，让世界看到‘中国智造’的魅力。”

一辆无人驾驶大巴车怎么工作？答案是车身上“长”满了传感器。

在位于厦门集美区的金龙联合汽车工业有限公司厂区内，自动驾驶巴士“阿波龙”现场演示行驶、停车、变道、转弯，车身上的毫米波雷达、摄像头、感知系统等传感器替代司机的眼睛，精确识别路面上的交通线、车辆及行人。驻华使节饶有兴致地试乘、拍照，询问客车线控底盘、燃料电池、智能网联等设备情况。

“在开罗市区和尼罗河畔，能看到越来越多中国品牌的电动大巴车和小汽车行驶在大街小巷。”埃及驻华使馆副馆长海赞姆表示，“今天的参访让我对以物联网、大数据等先进技术为支撑的数字化车间印象深刻。埃及也非常重视工业产业的智能化转型，尤其是在电动汽车领域，希望同中国进一步加强合作。”

点“绿”成金，解码生态治理智慧

行走在八闽大地，满目郁郁葱葱，抬头仰望是清新的蓝，环顾四周是怡人的绿。数据显示，福建省森林覆盖率连续45年保持全国第一，以约占中国1.3%的土地、3%的能耗创造了中国4.3%的经济总量。

冬日的筼筜湖畔暖意融融，阳光照射在湖面上，湖水泛起点点亮光，人们或在沿湖步道漫步，或闲坐聊天。上世纪80年代，这里曾因无序排放工业废水，生态环境污染严重。痛定思痛，厦门开展污染治理，引进环保治理技术，推进源头治污和搞活水体。通过一系列严格的环保措施和修复治理，筼筜湖发生美丽蝶变，成为远近有名的生态旅游打卡地。

在阿拉伯国家驻华使节看来，筼筜书院内珍贵翔实的文字材料、鲜活动人的视频场景，诠释了筼筜湖从臭水湖到“城市会客厅”的生态治理过程，是中国城市推进生态文明建设的缩影。

也门驻华大使梅塔米对记者表示，筼筜湖的治理过程体现了“在发展中保护，在保护中发展”的生态治理智慧，政府不同部门为了保护生态环境通力配合，还通过立法等制度化的手段将成果固定下来。“良好生态环境让身处其中的居民有了更多的幸福感。这个生态治理的成功案例，值得许多国家学习借鉴。”梅塔米说。

在厦门科华数据股份有限公司零碳馆，无论是背景板、宣传册还是案例模型，处处是亮眼的绿色。该公司融合创新数字科技，推动金融、工业、通信、交通等行业数字化、能源低碳转型发展，实现“经济产值”和“生态颜值”的同步提升。

“在企业展示的案例中，无论是最大化提升家庭光伏自发利用率，还是推动工业园区的低碳转型，或是设置光储方案优化国家能源结构，都让我印象深刻。”叙利亚驻华大使哈桑内边看边赞叹不已，“绿色化和数字化正在成为国际制造业发展的重要方向，中国用实践证明，推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。”

福州鼓山脚下，“3820”战略工程纪念馆内，“内河整治”“垃圾处理”“让榕树造福榕城”等关键词印刻在墙壁上，吸引着驻华使节驻足观看。一张张照片、一件件展品、一个个故事，讲述着福州破解“垃圾围城”难题、谱出“西湖治水”新曲、种出“绿满榕城”的生动故事。

“在福州的街头巷尾漫步，可以看到很多榕树，‘榕城’真是一座很绿色、很漂亮的城市。环境保护对于城市的可持续发展非常重要，在平衡经济发展与环境保护方面，中国取得了显著成果，很多经验值得借鉴。”科威特驻华使馆副馆长达希勒表示。

寻“美”而至，体验文化交流魅力

泉州是中国古代“海上丝绸之路”起点，曾经是梯航万国、舶商云集的“东方第一大港”。意大利旅行家马可·波罗曾在游记中写道：“刺桐（泉州）是世界最大的港口之一，大批商人云集于此，货物堆积如山，买卖的盛况令人难以想象。”

泉州海外交通史博物馆中藏有大量阿拉伯文化的碑刻、书法、建筑构件，讲述海上丝绸之路上阿拉伯国家与中国文明交流的历史。站在博物馆门口摩洛哥旅行家伊本·白图泰塑像前，摩洛哥驻华大使安萨里仔细听取阿拉伯国家同泉州的交往历史。“泉州见证了阿拉伯国家与中国之间悠久而深厚的友谊。”安萨里感叹。

早在14世纪，伊本·白图泰从泉州登岸，在中国游历一年，沟通了中国与非洲和阿拉伯世界的联系。“摩洛哥一位70岁的自行车运动员曾追寻伊本·白图泰的足迹，从摩洛哥卡萨布兰卡出发，历经200余天穿越15个国家来到中国泉州，实现了重‘走’丝绸之路的梦想。”安萨里说，“我十分期待与泉州海外交通史博物馆合作，举办这位运动员骑行中国的图片展。”

闽南韵味，文脉悠长。听一曲南音古韵，看一出木偶戏，学一次金苍绣……来到泉州非物质文化遗产馆，阿拉伯国家驻华使节们兴致盎然地参与非遗工坊互动活动。

在皮弦胡等闽南传统乐器的伴奏下，青年艺术家蔡晋家手指一勾一挑之间，木偶随韵律移动，表现敲木鱼诵经、在风雨中跌跌撞撞等精巧的动作，这部名为《小沙弥下山》的木偶剧生动演绎出小沙弥下山后在世间经历的苦乐与酸甜，深深吸引了现场的驻华使节。

“中国青年艺术家表演木偶戏的技艺十分精湛。在中国不同城市的探访中，我都能看到年轻人在表演非遗技艺，可见非遗技艺在中国青年一代中得到了很好的传承。”阿拉伯国家驻华使节团团长、黎巴嫩驻华大使贾布尔表示，“此次走访福建，我对中国文化的悠久灿烂有了更深切的感受。让年轻一代了解并传承非物质文化遗产，对于国家的发展非常重要。希望未来阿中之间开展更多形式丰富的人文交流活动，推动文明交流互鉴。”

在福州的中轴线上，坐落着一处方圆40多万平方米的古建筑群，保有大量古民居、祠堂和书院，这里是被誉为不可多得的“明清建筑博物馆”的三坊七巷历史文化街区。街头巷尾随处可见做漆扇、捏面人、油纸伞绘画等非遗小摊，吸引了众多国内外游客前来“打卡”。在这里，既能看到传统的古代城市里坊格局，又能发现“非遗+展演”、沉浸式体验等创新文旅产品，探寻古厝坊巷新的“打开方式”。

“如何对传统文化进行创新表达？在中国，我们看到了传统文化元素与人工智能等新技术的结合。用数字媒介讲述传统文化，创造出沉浸式、可体验的文化场景，有助于跨文化交流。”约旦驻华大使侯赛尼表示，“我十分赞赏中国提出的全球文明倡议。文化是国家之间交流的重要桥梁，有助于减少误解和偏见，让不同国家间的人增进彼此理解。”

冬日暖阳，微风和煦。临别之际，驻华使节在巨幅漆画《闽山闽水物华新》前合影留念。画面中，初升的太阳照亮了苍茫大地，河流从山间蜿蜒而出、向大海奔流。

《 人民日报 》（ 2025年01月08日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)