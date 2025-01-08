据新华社东京电 （记者钱铮）日本东京大学和早稻田大学等机构的研究团队在新一期英国《核酸研究·分子医学》杂志发表论文说，他们让小干扰RNA（核糖核酸）和RNA适配体形成一个复合体，开发出能抑制登革热病毒增殖的嵌合核酸。

东京大学日前发布新闻公报说，登革热病毒存在4种血清型，虽然登革热疫苗的研发在不断推进，但目前尚无有效的疫苗和治疗药物。在本项研究中，研究团队利用新方法分别研发出能和所有血清型登革热病毒的包膜蛋白相结合的RNA适配体，以及能分解来自所有血清型登革热病毒RNA的小干扰RNA。让这两种功能不同的分子结合成一个复合体，就成为新的嵌合核酸。

之后，研究团队验证了这种嵌合核酸实际抑制登革热病毒的效果，他们发现，嵌合核酸依靠其RNA适配体的部分和登革热病毒的包膜蛋白相结合，随登革热病毒一起进入被感染的细胞内。在细胞内，嵌合核酸依靠其小干扰RNA的部分与来自病毒的RNA结合并使后者分解。公报说，验证结果显示，这种嵌合核酸能强效抑制所有血清型登革热病毒的增殖。

《 人民日报 》（ 2025年01月08日 13 版）

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