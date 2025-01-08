中国成为第一大客源国，游客占比约13%

本报记者 程是颉

近日拍摄的马尔代夫首都马累全貌。

杜才良摄

马尔代夫旅游部发布的最新数据显示，截至2024年12月22日，该国2024年以来共计接待国际游客196万人次，比2023年全年总数增长9%，再创新高，每位游客在马尔代夫的平均停留时间长达7.7天。其中，中国游客人数达到26万人次，约占国际游客总人数的13%。中国成为马尔代夫第一大客源国。

旅游业是马尔代夫经济的支柱产业。2024年上半年，马尔代夫旅游业收入占该国国内生产总值的24.7%、外汇收入的60%。马尔代夫独特的“一岛一酒店”式海岛度假村，为当地带来大量服务业岗位，吸纳了全国超过70%的劳动力。国际游客的消费也是马尔代夫政府的主要税收来源。

近年来，马尔代夫政府推出多项举措提振旅游业。该国进一步扩大基础设施建设投入，加强维护升级机场等交通设施，提升国际游客的交通体验。除了传统的高端酒店服务，2024年马尔代夫开设了更多中端价位酒店，为游客提供更丰富的酒店选择。马尔代夫旅游局设立了专门针对服务业人员的技能培训班，促进更多从业者掌握外国语言、餐饮烹饪等服务技能。

马尔代夫位于印度洋赤道附近，当地旅游的传统旺季是每年12月至次年4月。5月至11月是当地雨季，也是传统旅游淡季。2024年，马尔代夫着重开发和推介了适合淡季的一系列旅游项目，如水上运动、民俗文化节和观赏海洋生物等。数据显示，2024年7月和8月，到访马尔代夫的国际游客人数显著增长，8月抵达马尔代夫的国际游客人数历史上首次超过同年4月。

中国一直是马尔代夫旅游业的重要客源国。马尔代夫国家旅游促进机构首席执行官法斯玛·陶菲克介绍，2024年，马尔代夫积极参加上海国际旅游交易博览会等展会，与多家中国旅行社签署了合作协议，为中国旅游市场提供更多深度定制的旅游方案。马尔代夫还在中国开展一系列旅游推广活动，在线上平台邀请旅游博主合作推广，同时线下开展更多面向中国游客的体验推介活动。2024年，马尔代夫旅游部与中国移动支付平台签署合作协议，截至2024年年底已有超过8000家商家接入这一支付方式，进一步提升了中国游客在马尔代夫消费的便利性。

中马两国航司新设的旅游直飞航线也促进了马尔代夫旅游业发展。2024年，厦门航空新增了福州直飞马尔代夫首都马累的航线，重庆、昆明两地新增了中转斯里兰卡首都科伦坡后飞往马累的航线。马尔代夫交通和民航部部长阿明近日宣布，马尔代夫航空自2025年1月起开设4条直飞中国的航线，分别为北京、上海、西安、成都。“新的直飞航班将减少中国游客的旅途劳顿，进一步提升在马尔代夫的旅行体验。期待未来在更多中国城市开设飞往马尔代夫的航班，让更多中国游客体验美丽的海岛风光。”阿明说。

《 人民日报 》（ 2025年01月08日 13 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)