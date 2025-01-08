新华社日内瓦1月7日电 （记者陈斌杰）总部位于瑞士日内瓦的世界经济论坛7日发布报告说，地缘政治冲突升级和地区局势不稳定使全球合作水平处于低谷，国际社会应积极探索合作路径，加强合作以应对共同挑战。

世界经济论坛当天发布的《全球合作晴雨表》报告以2012年至2023年的统计数据为基础，通过贸易与资本、创新与技术、气候与自然资本、卫生与健康、和平与安全等5个领域来评估全球合作趋势。报告认为，在延续了10年的积极态势之后，全球合作整体上已陷入停滞。

报告说，在和平与安全领域，受地缘政治竞争和冲突加剧影响，过去数年全球合作水平急剧下降；2023年，受中东、乌克兰和苏丹等地区危机影响，地缘政治冲突以及由此带来的人道主义危机达到前所未有的严重程度。

报告认为，后冷战时代大体平稳的全球合作秩序正在遭受挑战。但在贸易、创新和气候等领域，全球合作呈积极态势。

报告指出，得益于全球经济数字化，全球技术与创新合作在2023年继续推进，但人工智能等新兴技术正在重塑全球格局，增加了出现地缘战略竞争新前沿的可能性。

报告认为，全球为实现气候目标而开展的合作在2023年得到加强，太阳能、风能和电动车等低碳技术的资金流和贸易都有所增加。随着全球碳排放量持续增加，加强全球合作对于到2030年实现气候目标十分必要。

这是世界经济论坛自2024年以来第二次发布该报告。世界经济论坛总裁布伦德表示，面对充满挑战的全球局势，合作是应对重大经济、环境和技术挑战的必由之路。

《 人民日报 》（ 2025年01月08日 13 版）

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