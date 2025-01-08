马来西亚古晋、法国巴黎、奥地利维也纳——

本报记者 章念生 于超凡 刘 赫

巴黎十六区的塞纳河畔景色。

本报记者 于超凡摄

一条河，一座城。许多城市的存续和兴盛都与河流密不可分。在发展过程中，一些城市河道曾面临水体污染、生态环境退化等问题。这不仅影响城市面貌和居民生活幸福感，还阻碍城市可持续发展。近年来，马来西亚古晋、法国巴黎、奥地利维也纳等城市采取多种举措，加强城市河道治理，为发展增添绿色动力。

古晋沙捞越河——

污水集中处理 发展优势产业

位于加里曼丹岛北部的沙捞越是马来西亚最大的州，该州首府古晋历史悠久、文脉昌盛，沙捞越河蜿蜒其间，哺育着这座城市。

沙捞越河南岸的河滨公园，是当地政府精心打造的项目。沿河有古老街区，有老字号店铺，还有当年华人下南洋的历史遗迹，它们与不远处高楼林立的中心商业区和谐衔接，古老与现代相融。河的北岸，宏伟典雅的阿斯塔纳宫、伞状屋顶的议会大厦等建筑与风格独特的马来村屋相互映衬，别有风味。

始建于1993年的河滨公园，旨在为当地民众及游客提供一个设施齐全的娱乐、餐饮、休闲、文化与艺术体验场所。然而，在本世纪初，由于当地居民生活污水直接向河道排放，加之拦河坝和船闸控制的影响，河水污染物不断累积。马来西亚环保部门2005年的检测结果显示，沙捞越河水中总磷、总氮、病毒含量等严重超标。

为解决上述问题，当地政府决定建立古晋中央排污系统，分期对污水进行集中处理，开始了长期的河道治理工程。一期项目耗资5.3亿林吉特（1美元约合4.5林吉特），2008年10月动工，2015年完工，通过收集污水并将其引导至公共下水道网络，送达集中式污水处理厂，处理至符合官方标准后，再经人工湿地进一步净化，最后排入沙捞越河。据统计，从2017年到2020年，一期项目平均每年处理420万立方米污水。从2017年开始，当地政府又耗资7.5亿林吉特建设二期项目，涵盖古晋市北、南区域。

今天的沙捞越河，环境优美，水力资源丰富。当地政府希望充分利用水力发电成本较低的优势来发展绿氢产业。2019年，沙捞越州制定氢能源发展蓝图，开设了东南亚第一座综合氢气工厂。目前该州正在开发两个主要的氢气生产项目，预计将于2027年开始运营。

巴黎塞纳河——

实施大型改造 带动旅游发展

2024年巴黎奥运会期间，110位巴黎奥运会铁人三项比赛选手从亚历山大三世桥下的平台跃入水中，巴黎奥组委实现了在塞纳河中举办相关游泳赛事的目标。据悉，2025年夏季，游泳城市联盟首届峰会将在巴黎举行，计划以塞纳河的改造项目为示范，推动城市游泳项目发展。

塞纳河不仅在巴黎商业和工业发展中发挥重要作用，也是城市文化生活的重要组成部分。1900年，巴黎第一次举办奥运会时的游泳比赛就在塞纳河中举行。但随着废水排放和工业污染的增加，塞纳河水质迅速恶化。1923年，巴黎市政府不得不禁止在塞纳河中游泳，此后一个世纪，塞纳河都是游泳爱好者的“禁区”。

以举办2024年巴黎奥运会为契机，当地政府开始就塞纳河河道治理实施一系列大型改造项目。2015年以来，法国政府和巴黎市投资超过14亿欧元，建设多项河水处理和净化工程。比如，新建奥斯特利茨废水和雨水储存池，并改造扩建原有废水处理厂；巴黎及周边城市政府推出“水处理网络控制与警报系统强化计划”，组建专业团队监测塞纳河水质，检测并定位可能导致局部水质恶化的污染源。2024年4月，一座耗资近5000万欧元的雨水净化站在巴黎郊外的马恩河谷省正式投入使用。该净化站配备先进设备，可进行筛选截留固体废物、分离沉淀物等，每秒处理约700升雨水，为改善水质提供了重要保障。

塞纳河的水质改善，进一步推动了区域旅游和商业的发展。奥运会结束后，巴黎市计划在塞纳河设立3个永久游泳区，并修建了配套设施。法国政府表示，塞纳河的改变是奥运会留给未来的重要遗产。每年7至9月，巴黎市将举办巴黎沙滩节等活动，塞纳河畔作为度假胜地的名片将更加亮丽。

维也纳多瑙河——

改建生态河堤 扩大滨水空间

多瑙河是欧洲第二长河，流经10个国家，是世界上流经国家最多的河流之一，奥地利首都维也纳就位于多瑙河畔。维也纳对多瑙河的综合开发治理延续了几个世纪，基于防洪、生态、休闲和经济开发等因素综合考虑，逐步形成一套完善的现代化生态河流综合治理开发体系。

上世纪，随着工业化和城市化进程加快，大量工业和生活污水排入多瑙河，昔日清澈的河流遭到严重污染。维也纳市政府出台规定，将改建生态河堤、恢复两岸储水湿润带和植物群落作为重要课题。严禁将工业废水和居民生活污水直接排入多瑙河，严格审批多瑙河两岸设立的工业企业数量并加强监管。维也纳还提倡“亲近自然河流”和“自然型护岸”理念，用无混凝土或者覆盖植被等方式，建成适合动植物生长的河堤。治理后，多瑙河在维也纳段的水质达到欧盟最高标准，鱼类种群数量增加。一些濒危物种，如多瑙河鲟鱼也开始在这一段水域中重新出现。

多瑙河也是维也纳市民日常生活的重要组成部分。维也纳市政府坚持自然生态系统和城市建设相结合，依托多瑙河扩大城市滨水空间。在城市范围内，维也纳将多瑙河分为四段，即主河道、作为支流的老多瑙河、新多瑙河及多瑙运河。在老多瑙河，开发了许多水上项目和天然浴场，为市民和游客提供更多休闲度假选择；在多瑙运河两岸，遍布绿地和林荫道，经常可见跑步、骑行的人们在此锻炼，享受自然美景；运河穿过维也纳市区，两岸的餐饮和商贸十分发达，在提升居民生活质量的同时，也活跃了当地经济。此外，著名的多瑙岛将主河道和新多瑙河隔开，这座几公里长的人造岛也成为维也纳举办大型活动的一个重要场所。

维也纳市市长路德维希表示，多瑙河不仅是维也纳的生命之源，更是城市与自然和谐共生的象征。市政府将继续加大对多瑙河流域的投资，计划在2040年前实现零污染排放，打造更为完善的绿色生态环境。

《 人民日报 》（ 2025年01月08日 13 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)