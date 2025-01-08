——访阿尔及利亚—中国友好协会主席德贝什

本报记者 郝瑞敏

“从争取民族独立到探索现代化道路，中国始终给予非洲国家强有力的支持。”阿尔及利亚—中国友好协会主席伊斯梅尔·德贝什日前在接受本报记者采访时表示，中国从不干涉非洲内政，不把自己的意志强加于人，不在对非援助中附加任何政治条件，不在对非投资融资中谋取政治私利，鼓励非洲国家探索符合自身国情的发展道路，得到非洲各国的高度赞赏和热烈欢迎。

“上世纪70年代，中国突破重围发展自身的同时，倾囊相助非洲兄弟，助力当地经济社会发展。”德贝什表示，2013年3月，习近平主席出访非洲期间提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观，为中国新时代对非合作指明了前进方向、提供了根本遵循。

德贝什表示，在非中领导人战略引领及中非合作论坛机制推动下，非盟《2063年议程》与共建“一带一路”倡议深度对接，非中积极落实“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”，有力巩固了非中团结友好，推动双方共同发展。“中国取得举世瞩目的发展成就的同时，用实际行动诠释什么是可靠朋友、真诚伙伴。”德贝什说。

“中国技术助力阿尔及利亚天然气出口欧洲，智慧城市、医疗卫生、现代农业、交通网络、海水淡化、现代化钢厂等诸多合作项目有序开展……”采访中，德贝什对阿中务实合作成果如数家珍。在他看来，阿中合作已经成为非中合作的生动写照，两国在各领域的合作进一步快速发展。中国发展的成功经验对包括阿尔及利亚在内的非洲国家实现工业化、农业现代化和经济一体化有巨大的借鉴意义。

“1998年以来，我访问过很多中国城市，每次都会被中国城市日新月异的发展所震撼。中国式现代化不断推进，不仅为中国人民的生活带来翻天覆地的变化，也为世界各国提供了重要机遇。”德贝什表示，中国毫无保留地同世界各国分享中国式现代化发展成果，为世界经济复苏和发展注入动力。中国坚持走和平发展道路，推动平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，提出共建“一带一路”倡议和三大全球倡议，为推动构建人类命运共同体贡献力量。

“2024年中非合作论坛北京峰会成功召开，为非中双方合作擘画美好蓝图。”展望未来，德贝什期待非中继续加大在基础设施建设和可持续发展方面的合作，“非中双方将继续增进互信，凝聚发展共识，深化务实合作，实现互利共赢，不断推动构建高水平非中命运共同体”。

（本报阿尔及尔电）

《 人民日报 》（ 2025年01月08日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)