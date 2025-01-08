打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

可靠朋友 真诚伙伴

——访阿尔及利亚—中国友好协会主席德贝什

本报记者 郝瑞敏
2025年01月08日05:59 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“从争取民族独立到探索现代化道路，中国始终给予非洲国家强有力的支持。”阿尔及利亚—中国友好协会主席伊斯梅尔·德贝什日前在接受本报记者采访时表示，中国从不干涉非洲内政，不把自己的意志强加于人，不在对非援助中附加任何政治条件，不在对非投资融资中谋取政治私利，鼓励非洲国家探索符合自身国情的发展道路，得到非洲各国的高度赞赏和热烈欢迎。

　　“上世纪70年代，中国突破重围发展自身的同时，倾囊相助非洲兄弟，助力当地经济社会发展。”德贝什表示，2013年3月，习近平主席出访非洲期间提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观，为中国新时代对非合作指明了前进方向、提供了根本遵循。

　　德贝什表示，在非中领导人战略引领及中非合作论坛机制推动下，非盟《2063年议程》与共建“一带一路”倡议深度对接，非中积极落实“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”，有力巩固了非中团结友好，推动双方共同发展。“中国取得举世瞩目的发展成就的同时，用实际行动诠释什么是可靠朋友、真诚伙伴。”德贝什说。

　　“中国技术助力阿尔及利亚天然气出口欧洲，智慧城市、医疗卫生、现代农业、交通网络、海水淡化、现代化钢厂等诸多合作项目有序开展……”采访中，德贝什对阿中务实合作成果如数家珍。在他看来，阿中合作已经成为非中合作的生动写照，两国在各领域的合作进一步快速发展。中国发展的成功经验对包括阿尔及利亚在内的非洲国家实现工业化、农业现代化和经济一体化有巨大的借鉴意义。

　　“1998年以来，我访问过很多中国城市，每次都会被中国城市日新月异的发展所震撼。中国式现代化不断推进，不仅为中国人民的生活带来翻天覆地的变化，也为世界各国提供了重要机遇。”德贝什表示，中国毫无保留地同世界各国分享中国式现代化发展成果，为世界经济复苏和发展注入动力。中国坚持走和平发展道路，推动平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，提出共建“一带一路”倡议和三大全球倡议，为推动构建人类命运共同体贡献力量。

　　“2024年中非合作论坛北京峰会成功召开，为非中双方合作擘画美好蓝图。”展望未来，德贝什期待非中继续加大在基础设施建设和可持续发展方面的合作，“非中双方将继续增进互信，凝聚发展共识，深化务实合作，实现互利共赢，不断推动构建高水平非中命运共同体”。

　　（本报阿尔及尔电）

　　《 人民日报 》（ 2025年01月08日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部