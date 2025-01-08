历史创造了金砖，金砖也在创造着历史。“大金砖合作”的大气象里，有金砖合作机制的发展壮大，更有金砖国家与“全球南方”的携手共进

新年伊始，金砖合作展现新气象。1月1日，哈萨克斯坦、马来西亚、古巴、玻利维亚、乌干达等多个国家成为金砖伙伴国；1月6日，印度尼西亚成为金砖正式成员。金砖大家庭再添新成员，标志着金砖国家正迈入“大金砖合作”新时代。“大金砖合作”符合“全球南方”共同利益，必将为经济全球化转型带来新动能，为完善全球治理带来新气象，为世界和平发展作出新贡献。

历史创造了金砖，金砖也在创造着历史。金砖合作机制在新兴市场国家和发展中国家群体性崛起的澎湃大潮中诞生，逐步发展为促进“全球南方”团结合作的重要平台。成立近20年来，金砖国家人口已占全球近一半，经济总量占比超三成，对世界经济增长贡献率超过50%，是国际事务中一支积极、稳定、向善的力量。金砖大家庭的不断壮大，表明金砖合作机制的感召力和影响力不断彰显。马来西亚亚太“一带一路”共策会董事兼资深研究员邦恩·纳加拉表示：“金砖机制的存在和运作就是国际和平、合作与友好的强大象征。”

“君子处事，于义合者为利。”金砖国家走到一起，是基于共同追求，顺应世界和平和发展大势。自成立之初，金砖合作机制就同全球南方国家的命运紧密连在一起。金砖国家始终致力于维护多边主义、捍卫公平正义、促进共同发展，顺应“全球南方”群体性崛起的历史大势，致力于将这一机制打造为促进“全球南方”团结合作的重要平台、推动全球治理体系变革的重要力量。巴西《论坛》杂志网站指出，金砖国家2024年引领全球经济增长，“全球经济重心继续向‘全球南方’倾斜”。“大金砖合作”的大气象里，有金砖合作机制的发展壮大，更有金砖国家与“全球南方”的携手共进。

随着金砖大家庭的发展壮大，国际舆论中也出现了一些质疑、担心金砖合作的声音，这些杂音主要源于对金砖合作机制的偏见。金砖合作机制倡导开放包容、合作共赢，不搞阵营对抗，不针对第三方，为的是维护和平发展和普遍安全，推动共同发展和普遍繁荣。以金砖国家为代表的“全球南方”的崛起，有利于推进世界多极化和国际关系民主化，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。正如有学者指出的：“金砖国家和全球南方国家是‘非西方’的，但不是‘反西方’的。”各方需要以开放的胸怀、积极的态度、长远的眼光看待金砖合作机制，与金砖国家加强合作，共同应对全球性挑战，打造和平发展的大格局，增进全人类共同福祉。

中国作为金砖合作的倡导者，始终致力于推动金砖合作走深走实、推动“全球南方”团结振兴。中方提出建设“和平金砖”“创新金砖”“绿色金砖”“公正金砖”“人文金砖”，做共同安全的维护者、高质量发展的先行者、可持续发展的践行者、全球治理体系改革的引领者、文明和合共生的倡导者，为把金砖打造成促进“全球南方”团结合作的主要渠道、推动全球治理变革的先锋力量指明了方向。

“大金砖合作”高质量发展，将不断壮大世界和平发展的力量。中方愿同金砖各国一道，秉持开放包容、合作共赢的精神，促进“大金砖合作”高质量发展，共同倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，为推动构建人类命运共同体作出更大的“金砖贡献”。

《 人民日报 》（ 2025年01月08日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)