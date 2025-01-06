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纳米比亚候任总统恩代特瓦会见王毅

2025年01月06日22:52 | 来源：新华网
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新华社温得和克1月6日电 当地时间2025年1月6日，纳米比亚候任总统恩代特瓦在温得和克会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

王毅转达习近平主席对恩代特瓦的亲切问候，祝贺恩当选纳米比亚首位女总统，祝愿纳米比亚国家建设取得更大成就。王毅表示，中国外长已经连续35年新年首访非洲，这是中国外交的优良传统和鲜明特色。今年是中纳建交35周年，两国合作上天入地、前景广阔。去年9月，中非合作论坛北京峰会成功召开，习近平主席宣布中非携手推进现代化十大伙伴行动，中方愿同纳方加强对接，推动峰会成果加快在纳落地，使中纳全面战略合作伙伴关系不断取得新进展。中方将继续支持纳米比亚走出一条符合自身国情的发展振兴之路，赞赏纳方长期坚定恪守一个中国原则。中方愿同纳方深化政治互信，加强党际交往和治国理政经验交流，增进理念和思想上的认同，为双边关系发展提供引领和保障。中方愿为纳米比亚经济发展提供力所能及的支持，帮助纳方将资源优势转化为发展优势和惠民成果，携手推进各自的现代化进程。今年是联合国成立80周年，双方可继续加强多边领域的战略协作，共同维护非洲和发展中国家共同利益，维护国际公平正义。

恩代特瓦请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，感谢习主席在纳大选后第一时间致电祝贺。2018年两国元首将双边关系提升至全面战略合作伙伴关系，意义重大。恩代特瓦说，欢迎王毅外长新年伊始首访非洲和纳米比亚，中国外长也是我当选后会见的首位外长，这体现了双方对两国关系的高度重视。人组党和中国共产党是姐妹党，感谢中国共产党派员观摩纳大选，愿继续加强两党交流合作。纳中人民长期友好。纳方将一如既往巩固和发展纳中合作，一如既往恪守一个中国原则。愿积极落实中非合作论坛北京峰会成果，同中方加强贸易、教育、农业、基础设施、能源资源等领域合作，为纳经济社会发展带来机遇，为双方人民带来福祉。

(责编：袁勃、胡永秋)

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