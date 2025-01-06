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王毅：中国外长每年首访非洲从未改变、从不动摇

2025年01月06日22:17 | 来源：新华网
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　　新华社温得和克1月6日电　当地时间2025年1月6日，中共中央政治局委员、外交部长王毅抵达纳米比亚首都温得和克，开启新年首访非洲之旅。

　　王毅在会见纳米比亚候任总统恩代特瓦时表示，中国外长每年首次外访一定要来非洲，这是中国外交的优良传统和鲜明特色。这一作法35年一以贯之，从未改变、从不动摇。首先是因为我们珍惜中非之间这份历久弥坚的友情。无论是在争取民族独立解放的峥嵘岁月里，还是在谋求互利合作的共同发展历程中，中非双方始终相互理解、相互信任、相互支持、相互帮助。尤其是在习近平主席同非洲各国领导人的共同擘划下，中国同非洲所有53个建交国的关系全部提升至战略关系层面，中非关系整体定位明确为新时代全天候命运共同体。这就更需要中非双方更坚定地站在一起，更全面地深化合作。我们希望通过坚持新年首访非洲这一传统，向世界表明，无论国际地区形势发生什么变化，中国始终是非洲兄弟姐妹们最可信的朋友，始终是非洲各国追求发展振兴最可靠的伙伴，始终是非洲在国际舞台上最坚强的后盾，中非加强团结合作，共同维护发展中国家的正当权益，符合历史正义，符合时代潮流，也符合中非28亿人民的共同愿望。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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