新华社北京1月6日电（记者董雪）外交部发言人郭嘉昆6日表示，上海合作组织创造性提出并始终践行“上海精神”，超越了文明冲突、冷战思维、零和博弈的旧观念和搞“小圈子”的老范式，掀开了国际关系史崭新的一页。

当日例行记者会上，有记者问：日前，上海合作组织秘书长叶尔梅克巴耶夫接受采访称，将北约同上合组织进行比较是错误的，上合并非冷战产物，其创建目的不是同任何一方对抗。上合组织强调不结盟和非意识形态化，以推动和平与合作为己任。发言人对此有何评论？

郭嘉昆表示，上海合作组织成立24年来，“朋友圈”越来越大，“含金量”越来越高，成为当今世界覆盖面积最广、人口最多的区域性国际组织。上合组织保持旺盛生命力和强劲合作动力的“发展密码”，在于创造性提出并始终践行“上海精神”，主张互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展。

“这超越了文明冲突、冷战思维、零和博弈的旧观念和搞‘小圈子’的老范式，掀开了国际关系史崭新的一页。”郭嘉昆说。

他表示，中国作为上合组织轮值主席国，将把“弘扬‘上海精神’：上合组织在行动”的口号落到实处，深化成员国在政治、安全、经济、人文各领域合作，携手构建更加紧密的上合组织命运共同体。

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