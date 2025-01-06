打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：中国对非友好合作一以贯之

2025年01月06日17:39 | 来源：新华网
小字号

新华社北京1月6日电（记者董雪、朱超）外交部发言人郭嘉昆6日表示，中非传统友谊历久弥新，中国对非友好合作一以贯之。一个发展壮大的非洲必将为世界和平与发展作出更大贡献。

郭嘉昆在当日例行记者会上说，中国是最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，中非友谊源远流长。在习近平主席亲自引领和擘画下，2024年中非合作论坛北京峰会成功召开，中非关系进入新时代全天候中非命运共同体新阶段。

中共中央政治局委员、外交部长王毅1月5日至11日应邀访问非洲四国。郭嘉昆说：“中国外长连续35年年初首访非洲，充分体现中非传统友谊历久弥新，中国对非友好合作一以贯之。”

郭嘉昆表示，中方始终认为，非洲从来不是“被遗忘的大陆”，而是“活力的源泉”和“发展的热土”。非洲为全球治理贡献变革力量。在泛非主义旗帜引领下，非洲各国加快联合自强、发展振兴的一体化进程，在国际事务中发挥越来越重要的作用。非洲为世界经济提供重要动力。非洲开发银行预测，2024年非洲经济增速将升至3.7%，高于全球平均增速。全球增长最快的20个经济体中，非洲国家将占据10席。非洲是人类文明的发源地之一，是最年轻的大陆，30岁以下青年占总人口70%，充满希望和朝气。

“面对百年变局，以中国和非洲为代表的‘全球南方’蓬勃发展，深刻影响世界历史进程。一个发展壮大的非洲必将为世界和平与发展作出更大贡献。”他说。

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部