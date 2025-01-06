新华社北京1月6日电（记者董雪、朱超）外交部发言人郭嘉昆6日表示，中非传统友谊历久弥新，中国对非友好合作一以贯之。一个发展壮大的非洲必将为世界和平与发展作出更大贡献。

郭嘉昆在当日例行记者会上说，中国是最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，中非友谊源远流长。在习近平主席亲自引领和擘画下，2024年中非合作论坛北京峰会成功召开，中非关系进入新时代全天候中非命运共同体新阶段。

中共中央政治局委员、外交部长王毅1月5日至11日应邀访问非洲四国。郭嘉昆说：“中国外长连续35年年初首访非洲，充分体现中非传统友谊历久弥新，中国对非友好合作一以贯之。”

郭嘉昆表示，中方始终认为，非洲从来不是“被遗忘的大陆”，而是“活力的源泉”和“发展的热土”。非洲为全球治理贡献变革力量。在泛非主义旗帜引领下，非洲各国加快联合自强、发展振兴的一体化进程，在国际事务中发挥越来越重要的作用。非洲为世界经济提供重要动力。非洲开发银行预测，2024年非洲经济增速将升至3.7%，高于全球平均增速。全球增长最快的20个经济体中，非洲国家将占据10席。非洲是人类文明的发源地之一，是最年轻的大陆，30岁以下青年占总人口70%，充满希望和朝气。

“面对百年变局，以中国和非洲为代表的‘全球南方’蓬勃发展，深刻影响世界历史进程。一个发展壮大的非洲必将为世界和平与发展作出更大贡献。”他说。

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