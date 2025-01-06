新华社北京1月6日电（记者董雪、曹嘉玥）外交部发言人郭嘉昆6日就世界贸易组织成立30周年回答有关提问时表示，自由贸易是世界经济发展的必然要求。中方将继续秉持入世初心，同国际社会一道，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，持续推进全球贸易投资自由化便利化，更好惠及世界。

当日例行记者会上，有记者问：今年是世界贸易组织成立30周年。我们关注到，日前《福布斯》杂志刊文称，如果保护主义威胁成真，不仅全球贸易体系将受损，世贸组织争端解决机制也将面临严重危机。《纽约时报》刊文称，“小院高墙”策略给美国带来巨大经济和外交代价，不少公司担心被挡在中国市场之外。发言人对此有何评论？

郭嘉昆表示，世界贸易组织是多边贸易体制的核心，成立30年来通过提供开放、稳定、可预期的制度环境，确保了全球贸易总体平稳有序，加强了成员间经贸合作，推动了发展中经济体参与经济全球化并从中受益，为增进各国人民福祉、促进可持续发展作出了重要贡献。

郭嘉昆说，自由贸易是世界经济发展的必然要求，根本目标是实现互利共赢，促进共同发展。搞保护主义、建“小院高墙”，严重扰乱全球产供链，损害各国共同和长远利益。“中方将继续秉持入世初心，同国际社会一道，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，持续推进全球贸易投资自由化便利化，更好惠及世界。”

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