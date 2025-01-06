新华社北京1月6日电 美国联邦调查人员5日披露更多元旦凌晨发生在路易斯安那州新奥尔良商区的汽车撞人袭击细节，称嫌疑人沙姆苏德丁·贾巴尔去年曾两度前往事发地，用智能眼镜勘察现场。调查人员还表示，目前正在追查贾巴尔的美国内外联系。

早有预谋

42岁的美国退役陆军老兵贾巴尔1日3时15分左右驾驶租来的皮卡在新奥尔良商区高速冲撞人群，致14人遇难。他下车后开枪扫射，与警方交火时打伤两名警察，后被击毙。

联邦调查局分管新奥尔良市的特工莱昂内尔·默瑟尔5日在新闻发布会上说，贾巴尔去年10月31日和11月10日曾两次前往事发地新奥尔良法国区波旁街。10月那次，他一边骑车一边使用智能眼镜拍摄街景，以谋划此次袭击。

据美国《华盛顿邮报》报道，贾巴尔佩戴智能眼镜可能为了避免引人注目。默瑟尔说，贾巴尔1日作案时佩戴同一副智能眼镜，但未启动实时直播功能。

贾巴尔被击毙后，调查人员发现了他勘察现场的视频，同时找到了视频佐证，贾巴尔1日1时50分至2时20分，亲手把自制爆炸装置放进波旁街的冰桶中。

酒精、烟草、火器和爆炸物管理局分管新奥尔良市的特工乔舒亚·杰克逊5日说，得益于新奥尔良警方反应迅速，两枚炸弹在爆炸前被及时拆除。按杰克逊的说法，贾巴尔使用在美国常见的化学品RDX制作类似C-4的炸弹，但似乎经验不足，也不熟知该种化学品特性，因而没有使用正确的引爆装置。

杰克逊还表示，贾巴尔去年11月19日在得克萨斯州从个人手中合法购得一把半自动步枪。调查人员在他租住的居所找到至少一枚消声器和爆炸性材料。贾巴尔原本希望放火烧毁房屋，但火势在消防人员赶到前已熄灭。

“独狼”作案

联邦调查局先前证实，贾巴尔受极端组织“伊斯兰国”蛊惑而实施此次恐袭。他行凶前数小时曾发布多段视频宣布效忠“伊斯兰国”，驾驶的皮卡也带有“伊斯兰国”旗帜。默瑟尔等联邦调查局官员5日重申，现有证据显示贾巴尔系“独狼”作案，未发现他在美国国内有同伙，但调查人员将继续追查贾巴尔在美国内外的联络人。

默瑟尔说，贾巴尔2023年夏天曾前往埃及首都开罗，数天后又前往加拿大安大略省。调查人员正判断他去了哪些地方、见了哪些人，以及这些旅行是否与恐袭相关。加拿大警方当天也证实，已参与案件调查，正与美方沟通。

美国总统约瑟夫·拜登定于6日前往新奥尔良慰问遇难者家属。他5日强调，没有证据能证实关联袭击的阴谋论说法，调查人员掌握的证据“确凿无疑”指向“独狼”作案。

据美联社报道，因为此次恐袭，新奥尔良市政府正担忧即将举行的年度街头狂欢节、美国职业橄榄球大联盟年度冠军赛“超级碗”等多场大型公共活动是否安保到位。

美联社将此次恐袭称为近年来“伊斯兰国”对美国本土发动的最致命袭击。国土安全部长亚历杭德罗·马约卡斯5日告诉美国广播公司，美国当前不仅持续面对“外国恐怖主义威胁”，“本土暴力极端主义”的活动近年来也显著增加。（海洋）

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