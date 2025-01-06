新华社北京1月6日电 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）与以色列日前重启新一轮间接停火谈判，冲突双方5日就哈马斯是否提交拟释放的以方被扣押人员名单说法不一。在刚刚过去的周末，以军轰炸加沙地带多地，导致逾百人死亡。

哈马斯官员5日说，哈马斯同意于第一阶段停火期间释放34名以方被扣押人员，用于交换巴方在押人员。但以色列总理府随即发表声明称，哈马斯没有提供将被释放的34名被扣押人员名单。

1月3日，在加沙地带中部迈加齐难民营，当地民众查看被以军袭击毁坏的房屋。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

为反驳以方指认，那名哈马斯官员5日晚些时候向路透社记者提供了一份34人名单复印件。

据另一名哈马斯官员透露，哈马斯拟于“初始停火阶段”释放的人员包括所有女性、儿童、老人以及患病人员。但哈马斯方面需要一周时间确认上述人员是否在世等信息，无论是死是活，都将把这34人交还以方。

最近一个月来，加沙地带停火谈判一波三折。上月初，本轮巴以冲突的停火斡旋方之一卡塔尔对外释放积极信号，说进行停火谈判的“势头回归”。同月中旬，以色列与哈马斯均就停火谈判传递乐观信号，称停火协议“前所未有”接近达成，但数日后又相互指责对方阻碍协议达成。

综合多家外媒报道，新一轮加沙地带停火间接谈判3日在卡塔尔首都多哈重启。以色列情报和特勤局（摩萨德）局长达维德·巴尔内亚预计6日抵达多哈。美国国家安全委员会中东和北非事务协调员布雷特·麦格克也将参与这轮谈判。

1月3日，在加沙地带中部迈加齐难民营，当地民众查看被以军袭击毁坏的房屋。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

另据巴方官员说法，以军在刚刚过去的周末对加沙地带中部努赛赖特难民营、北部杰巴利耶和南部汗尤尼斯等地展开猛烈空袭，导致100多人死亡。

以军5日通报，以军4日和5日轰炸加沙地带100多个“恐怖目标”，打死数十名哈马斯武装人员，摧毁多个火箭弹发射装置。以军上周还在加沙地带北部地区与巴方武装人员近距离战斗，打死巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）一名负责火箭弹发射的指挥官。

按照以军说法，这名杰哈德指挥官自加沙地带中部代尔拜拉赫地区向以色列发动袭击，并参与巴方武装人员2023年10月7日自加沙地带向以色列境内目标发动的突袭。杰哈德方面尚未就以军说法置评。（王逸君）

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