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综述丨印尼上调奢侈品税率平衡经济发展

2025年01月06日16:27 | 来源：新华网
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新华社雅加达1月6日电 综述｜印尼上调奢侈品税率平衡经济发展

新华社记者陶方伟 曹凯

近日，印度尼西亚政府宣布自2025年1月1日起正式启动针对奢侈品和服务的增值税上调政策，将税率由之前的11%提高至12%，并设立一个月的过渡期。该政策将于2025年2月1日起全面生效，以提升国家财政收入发展关键项目。

2024年12月31日，印尼总统普拉博沃正式宣布该政策，表示增税仅针对奢侈商品和服务，如私人飞机、游艇、豪华住宅以及其他高端商品与服务。其他商品和服务的增值税税率仍按照过去11%的税率不变。此外，印尼政府继续免除对基础食品、医疗、教育和公共交通等满足普通民众基本需求的商品和服务增值税。他表示：“该税收政策旨在优先考虑民众利益，创造全面的经济公平，确保不会影响民众的购买力。”

印尼政府此前计划，对除基本生活必需品以外的所有商品与服务征收12%的增值税，这一提案曾引发广泛批评，担忧会进一步削弱民众购买力。在各界反对声中，印尼政府调整策略，决定仅对奢侈品和服务增税。

印尼政策研究中心高级经济学家克里斯纳·古普塔说，印尼政府的这一政策调整“值得称赞”，尤其是在当前民众购买力偏低、劳动密集型行业大规模裁员、通货紧缩加剧的背景下。

印尼大学经济学家菲特拉·费萨尔·哈斯蒂亚迪表示，此次仅针对奢侈品的增值税上调对中低收入阶层的负担较小。印尼工商会主席阿尔夏德·拉希德说：“这一策略在确保国家财政收入的同时，有助于维护中产阶级的消费稳定，并推动零售业的可持续增长。”

尽管奢侈品增税政策在社会公平性上获得认可，但印尼税务机关指出，取消对一般商品与服务的增值税上调将导致约75万亿印尼盾（约合46亿美元）的税收损失。印尼财政部税务总局局长苏尔约·乌托莫表示，政府计划通过扩展税基和强化税收来弥补这一收入缺口。

普拉博沃政府设定了本届任期内实现8%的经济增长目标，此次税收政策调整被视为助力目标实现的重要措施之一。增值税收入将主要用于基础设施建设、加强人才建设以及支持国家发展的关键项目。

(责编：苏缨翔、张悦)

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