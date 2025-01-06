2024年12月20日，“双向奔赴，共同成就——新时代的中国改革开放”对话会活动现场。

开放是中国式现代化的鲜明标识。必须坚持对外开放基本国策，坚持以开放促改革，依托我国超大规模市场优势，在扩大国际合作中提升开放能力，建设更高水平开放型经济新体制。”这是党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（下简称《决定》）中，掷地有声的一段话。

46年来，改革开放开启了一场中国与世界的“双向奔赴”。世界为中国带来发展机遇，中国也迅速成为世界繁荣的引擎。2024年12月20日，《环球人物》杂志社在人民日报社国际报告厅举行“双向奔赴，共同成就——新时代的中国改革开放”对话会，邀请中外嘉宾，共同探讨中国与世界如何在新时代继续携手共进。

开放的“创业中国”

“我的大学老师说我就像一匹驰骋在中国的‘千里马’，所以帮我起名叫马赫。”1995年出生在阿富汗的企业家马赫，在接受《环球人物》记者采访时骄傲地说起自己中文名的缘由。如今他来华10年，已经开始在中国第三次创业，并担任北京市朝阳区海外高层次人才协会——国际校友人才联盟秘书长。

在对话会上，马赫很快展现出作为创业者的敏锐触觉：“我的本科和硕士都是在对外经贸大学读的。大学期间，我开始在中国创业。这两年，来中国创业的外籍人才数量和质量都在攀升。以我负责策划的一项创业比赛‘国际人才创业大会’为例，今年报名参加比赛的海外项目数量超过1800个。很多创业者对中国市场前景比较认可，相信在这边有更多学习和交流的机会。”

在马赫眼里，近年来，外国企业家来中国的目标有了微妙的变化：“今年我接触和邀请来北京的外国企业家人数，大约是近年来最多的。以前外国企业家来中国，主要是来考察中国市场，寻找投资机会，或者采购产品。但近年来，随着中国在众多领域取得世界瞩目的成就，越来越多的外国企业家开始专程来华了解中国的科技和经验。”

2021年，马赫发起“国际校友人才联盟”项目，为在京外籍人才提供创业和就业指导服务。“很多企业家告诉我，他们正在思考如何把中国的科技、经验和智慧带回自己的国家，以促进本国的经济与社会发展。在我眼里，这在真正意义上实现了中国与世界的双向奔赴。”

对于“创业中国”的未来，马赫充满信心：“过去10年，北京高校聚集了一个庞大的国际人才社群，我希望能够充分发挥这些人才的价值。”马赫的愿望是今后能为在中国的外籍创业者提供更好、更持久的资源支撑。“我们希望在2025年把整个体系搭建起来，更好地发挥我们留学生作为大使和桥梁的作用。”

中国不给人“穿小鞋”

对中国网民而言，“埃及法老刘正曦”这几个字并不陌生。2015年，他考入埃及语言学院汉语专业，从此和中文结下不解之缘。2023年，他从中国传媒大学毕业。在毕业典礼上，他身着埃及法老服上台领取毕业证，成为全场焦点。随后，他就把自己的中文社交媒体账号改名为“埃及法老刘正曦”。

2024年12月20日，刘正曦（右）与马赫（中）、石展承等在会上进行交流。

在对话会上，刘正曦用两个词描述了自己眼中的中国：“五色缤纷”和“包容”。“作为埃及人，我最近感到特别自豪的一件事就是中埃合办的‘金字塔之巅：古埃及文明大展’在上海走红。”在他看来，中国的文化自信，不只是对本国悠久文化的自豪，也包含着对世界多姿多彩文化的尊重。

刘正曦一直十分关注中非合作，并在中非合作论坛上切身感受到中国对非洲国家发自内心的尊重。“如今，非洲最大的绿色能源发电厂，最快的高速铁路，都是跟中国合作的。中国最讲究的就是多边主义，无论一个国家强弱大小，中国都会尊重你的意见。中国不会因为自己是个大国，就给你‘穿小鞋’，这也是中国的大国胸怀。”

刘正曦认为，想要进一步实现中国与世界的双向奔赴，就要打破文化差异，讲好中国故事。“按我的理解，‘讲好中国故事’和‘讲好的中国故事’，虽然只多了一个‘的’字，但含义差别非常大。一些人对我们有误解，认为我们只说中国的好话。但实际上，我们在讲中国故事时，会带着自己的思考，把中国故事‘讲好’。”他还表示，希望中国能够推出更多方便外国友人在华工作生活的政策，进一步推动中外交流。

云南大理喜林苑民宿创始人林登与中国已经结缘近40年。多年来，他不仅帮助云南喜洲开发旅游资源，还与美国学校合作，在中国开展文化与教育交流活动。林登说，“喜林苑”的初心，就是促进中国与世界的双向奔赴。他希望通过民宿，让世界人民“穿越时空”，来到中国的古村落，亲身去探索和了解中国古老的文化、魅力和智慧。在他眼里，中国文化走向世界不需要披上“洋衣裳”，原汁原味的中国文化最有吸引力。

“中国好，世界就会好！”

二十届三中全会提出了稳步扩大制度型开放、优化区域开放布局、完善推进高质量共建“一带一路”机制等新方案，为改革开放的进一步深化描绘了蓝图。

华东师范大学美籍教授马奥尼在对话会期间表示，正如二十届三中全会所指出的，改革开放的第一个时期是为促进开放而进行改革的时期。那时的中国明白，民族复兴既需要“走出去”，也需要“请进来”。“但同时，中国也确保开放不会损害新中国已经取得的成果，不会削弱中国未来的增长和发展。”

马奥尼进一步阐述他的观点：“现在，我们已经进入了新时代。二十届三中全会提出，要以开放促改革。一方面，中国已重新发展成为一个大国，拥有世界上最先进的工业体系之一。另一方面，中国仍然是一个发展中国家。为了确保中国实现更高水平的民族复兴，经验告诉我们，只有进一步扩大开放，推动人类命运共同体的愿景，才能实现这一目标，并让其成果持续下去。”

2024年12月20日，石展承（左）在会上发言。

浙江洁丽雅网络科技有限公司总经理石展承在对话会上讲出了中国企业家的心声：随着发展中国家和东亚地区外贸跨境电商的日趋成熟，中国品牌出海的机遇也越来越多。作为中国企业，洁丽雅转变思路，提出“品质新疆棉，中国洁丽雅”这一新宣传口号，并充分利用海外短视频网站和自媒体进行宣传。他希望在新时代的改革开放背景下，中国企业能够通过优质的产品，用最直观的方式让世界感受到“中国制造”的美与好。

财经作家崔传刚在对话会上表示，从长远看，改革开放不仅对中国长期稳定健康发展十分重要，对整个世界经济发展，对世界和平稳定也是非常重要的。中国的开放是双赢的举措，而目前世界上部分国家实行的自我封闭和孤立主义政策则是“双输”的做法，对发展中国家尤其有害。在这种情况下，发展中国家应该更好地团结起来，共同促进互相的开放包容和自由贸易。这对于中国和世界的繁荣至关重要。

在《决定》中有这样一句话：“改革开放只有进行时，没有完成时。”这场为中国和世界带来繁荣的“双向奔赴”，也将随着改革开放的深化与发展，继续下去。

(责编：胡永秋、杨光宇)