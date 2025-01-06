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美国会将点数选举人票确认特朗普当选总统

2025年01月06日15:58 | 来源：新华网
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新华社华盛顿1月5日电（记者熊茂伶）美国国会6日将点数选举人票，正式确认前总统、共和党总统候选人特朗普当选下一任总统。

依据选举程序，美国国会参众两院将在6日举行联席会议，确认特朗普在2024年11月美国总统选举中获胜，当选下一任总统。

美国总统选举实行“选举人团”间接选举制度。选举人团由538名选举人组成，获得半数以上即至少270张选举人票的候选人获胜。

2024年美国大选选举日投票于11月5日举行。2024年12月17日，美国50个州和首都华盛顿哥伦比亚特区各自举行选举人会议，投票选举下任总统。结果显示，特朗普获得312张选举人票，现任副总统、民主党总统候选人哈里斯获得226张。国会点数选举人票是总统选举结果最后的确认步骤。

4年前的“国会山骚乱”正是发生在国会点数选举人票的这一天。特朗普2020年竞选连任失败后，声称选举存在“大规模舞弊”。他的大批支持者于2021年1月6日闯入国会，试图阻止国会认证选举结果。骚乱导致5人死亡、上百名警察受伤。最新数据显示，已有1500余人因这起骚乱受到联邦刑事指控。

根据一项大选后的民意调查，六成选民表示，他们非常或在某种程度上担心2024年总统选举后会发生类似2021年“国会山骚乱”的事件。

(责编：苏缨翔、张悦)

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