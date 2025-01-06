新华社达喀尔/雅温得1月5日电 题：非洲国家为何对西方驻军连下“逐客令”

新华社记者司源 王泽

西非国家科特迪瓦和塞内加尔日前要求法国驻军撤离。近年来，已有多个非洲国家要求包括法国在内的西方国家撤军。分析人士指出，这反映出非洲国家对摆脱西方操控、实现独立自主与建立平等关系的渴望进一步加深，同时也意味着西方假借“反恐”之名的“新殖民主义”正在失去立足之地。

连下“逐客令”

2024年12月31日，科特迪瓦和塞内加尔两国总统发表新年致辞时都提出，要让法国从本国撤军，时间表从2025年开始。

图为2024年9月10日拍摄的科特迪瓦总统瓦塔拉在科经济首都阿比让参加非洲开发银行成立60周年庆祝活动的资料照片。新华社发（伊万·宋 摄）

近年来，非洲国家已多次对西方国家驻军下达“逐客令”。此前，马里、布基纳法索、尼日尔三国过渡政府均要求法国撤军。从2022年至2023年12月底，法国先后从这三国完全撤军。法军2024年12月10日开始从乍得撤出第一批人员。此外，美国国防部2024年4月宣布，将从乍得和尼日尔撤出大部分驻军。德国2024年7月宣布将从尼日尔撤军。

长期以来，非洲尤其是萨赫勒地区恐怖主义肆虐，安全形势严峻。过去十来年，美国和法国以“反恐”为名在该地区驻军，然而当地恐怖主义威胁却愈演愈烈，民众长期身处动乱与贫困，导致反“新殖民主义”浪潮高涨。

分析人士指出，越来越多的非洲国家要求欧美国家撤军，是这一地区与西方大国关系结构性转变的一部分，其背后是非洲民众对西方驻军的强烈不满，反映出非洲各国独立自主意识日益增强、消除西方殖民影响的决心愈加坚定。

“纵火的消防员”

2011年，在美国和法国主导下，北约对利比亚发动了长达7个月的军事干预行动，协助反对派推翻卡扎菲政权，引发周边地区十余年动荡，导致萨赫勒地区武器走私猖獗、与“基地”组织和“伊斯兰国”相关的恐怖组织迅速崛起。

“如今，萨赫勒地区所有国家都在与利比亚战争带来的灾难性影响作斗争。”几内亚政治分析家贝拉·卡马诺说。

2011年8月9日，利比亚首都的黎波里遭到北约空袭后升起浓烟。新华社发（哈姆扎·图尔基亚 摄）

美国2013年以打击地区极端组织为由开始在尼日尔驻军。法国则于2014年在萨赫勒地区启动“新月形沙丘”反恐军事行动，向布基纳法索、乍得、马里、毛里塔尼亚和尼日尔共派遣数千名军人。然而，美法两国并未与地区国家开展平等有效合作，未能给地区带来持久和平稳定。越来越多的非洲民众看清，西方以驻军为手段，在非洲国家大行干涉内政、攫取资源、谋取私利之实。

尼日尔舆论认为，美国在非洲驻军的真正目的之一，是控制尼日尔丰富的铀矿以及非洲一些国家的石油和矿产资源。马里地缘政治专家阿卜杜·卡里姆·德拉梅指出，法国在萨赫勒地区一直扮演着“纵火的消防员”的角色，利用冲突动乱维护自身利益。

喀麦隆雅温得第一大学副校长马蒂亚斯·埃里克·奥沃纳·恩吉尼说，近期在乍得，一些士兵被极端组织“博科圣地”武装人员杀害，但法国驻军并未采取任何行动。科特迪瓦政治学者若弗鲁瓦·朱利安·库奥说，法国在萨赫勒地区的反恐政策缺乏成效。

“新殖民主义”失去立足之地

非洲绝大多数国家都曾是西方殖民地，历史上饱受西方奴役和掠夺，如今依然在经济等领域受制于西方。美国战略与国际问题研究中心网站文章说，欧美在与非洲国家交往时采取的方式往往是，利用杠杆或胁迫手段影响其决策，使之符合自身利益。

分析人士指出，这种不平等关系本质上是为了延续西方殖民控制，导致非洲很多地区长期积贫积弱。如今，非洲多国纷纷驱逐西方驻军表明，这个饱受欺压的大洲正在觉醒，决心抵制西方“新殖民主义”，渴望摆脱长期贫困，希望实现真正的主权独立和平等的对外交往，寻求真正互利共赢的合作。

2024年2月17日，非洲联盟（非盟）第37届首脑会议在位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非盟总部开幕。新华社记者 李亚辉 摄

喀麦隆布埃亚大学社会与管理科学学院院长埃马纽埃尔·延绍·武博说：“萨赫勒地区正在觉醒，敢于对无效合作说不。”

塞内加尔通讯社前总编谢赫·恩迪亚耶说，曾被西方殖民的非洲特别是萨赫勒地区国家至今深陷贫困。这些国家资源丰富，拥有大量年轻劳动力，完全有能力通过自主发展摆脱贫困。然而，西方国家长期从这里掠夺原材料，将其加工后高价返销非洲，使得非洲尤其是萨赫勒地区始终处于经济链条底端。

德拉梅认为，随着非洲公众意识觉醒以及决策者主权意识增强，西方“新殖民主义”正在失去立足之地。非洲国家正专注于自主开发本国资源，满足人民需求，以实现真正的独立与繁荣。

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