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习近平同博茨瓦纳总统博科就中博建交50周年互致贺电

2025年01月06日15:52 | 来源：新华网
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新华社北京1月6日电 1月6日，国家主席习近平同博茨瓦纳总统博科互致贺电，庆祝两国建交50周年。

习近平指出，建交50年来，无论国际形势如何变幻，中博关系始终保持良好发展势头，成为平等相待的好朋友、携手发展的好伙伴。我坚信，只要两国坚持真诚友好、团结协作，中博关系发展的大道必将越走越宽，双方合作的前景必会更加光明。今年是中非合作论坛北京峰会成果落实的开局之年。站在新的起点上，我愿同总统先生一道努力，进一步增进双方政治互信，坚定支持彼此重大关切，携手推进各自现代化事业，开启中博战略伙伴关系的崭新篇章。

博科表示，建交50周年是博中关系的重要里程碑。我谨对中方过去50年来对博茨瓦纳的深情厚谊和团结合作致以最诚挚感谢。博方从中国非凡的发展成就中得到极大鼓舞，相信两国战略伙伴关系将为博茨瓦纳包容性发展带来机遇。我们坚定支持一个中国政策，期待在相互信任和尊重的基础上进一步加强博中关系，携手落实中非合作论坛北京峰会成果，实现共同发展和繁荣。

(责编：苏缨翔、张悦)

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